إقالة مدرب منتخب مصر

أعلن اتحاد مصر لكرة القدم، الإثنين، عن إقالة الناخب الوطني حسام البدري وبقية زملائه في الجهاز الفني.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان له، إنه يشكر التقني حسام البدري على العمل الذي قدّمه على رأس العارضة الفنية لِمنتخب الأكابر. وتمنّى له التوفيق في مهامه المُقبلة.

وكان التقني المصري حسام البدري (61 سنة) قد استهلّ عمله ناخبا وطنيا، في صيف 2019 وبعد نهاية كأس أمم إفريقيا، خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وجاء الأداء الباهت لِمنتخب مصر في الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022، حيث فاز بِشقّ الأنفس على الضيف الأنغولي (1-0) الأربعاء الماضي، وأفلت من فخّ الهزيمة في الغابون مساء الأحد، وعادل النتيجة (1-1) في الأنفاس الأخيرة للمواجهة. لِيُنهي مهام الناخب الوطني حسام البدري.

واختتم اتحاد مصر لكرة القدم بيانه، يقول إنه سيكشف عن أسماء الناخب الوطني الجديد وبقية أعضاء الجهاز الفني، بعد يومَين من الآن على أقصى تقدير.

وتتصدّر مصر جدول الترتيب بِرصيد 4 نقاط، ويشغل منتخب ليبيا المركز الثاني بِمجموع 3 نقاط، وتأتي خلفهما الغابون بِنقطة واحدة، وتتذيّل أنغولا اللائحة بِلا شيء. مع الإشارة إلى أن ليبيا تنقصها مباراة متأخّرة أمام المضيف الأنغولي تُلعب هذا الثلاثاء.

وفي الجولة الثالثة المُبرمجة ما بين الـ 6 والـ 9 من أكتوبر المقبل، يتبارى منتخب مصر مع الزّائر الليبي، وتُواجه الغابون المضيف الأنغولي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد المجموعة إلى الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022.