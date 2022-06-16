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رياضة

إقالة مدرب منتخب مصر بعد شهرَين فقط من تعيينه

الشروق الرياضي
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إقالة مدرب منتخب مصر بعد شهرَين فقط من تعيينه
ح.م
إيهاب جلال

أعلن اتحاد مصر لكرة القدم، الخميس، عن إقالة الناخب الوطني إيهاب جلال. بعد شهرَين فقط من تعيينه في هذا المنصب.

وكان التقني المصري إيهاب جلال قد استلم مهام تدريب منتخب بلاده، في مطلع أفريل الماضي. خلفا للإطار الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

وجاءت النتائج السلبية لِمنتخب مصر في شهر جوان الحالي، أحد أقوى أسباب إنهاء مهام المدرب إيهاب جلال.

وفاز منتخب مصر بِصعوبة (1-0) على الزائر فريق غينيا كوناكري، ثم خسر بـ (0-2) أمام المضيف الإثيوبي (لُعبت المباراة بِمالاوي)، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. كما انهزم ودّيا بـ (1-4) خارج القواعد أمام فريق كوريا الجنوبية.

وقال اتحاد الكرة المصري إنه يُوجّه تشكّراته إلى التقني المحلّي إيهاب جلال، وأضاف أن المدرب الجديد سيكون تقنيا أجنبيا.

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