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رياضة

إقالة مورينيو وجلب مدرب جديد لـ “عوّار”

الشروق الرياضي
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إقالة مورينيو وجلب مدرب جديد لـ “عوّار”
ح.م
حسام عوّار رفقة جوزي مورينيو.

أعلنت إدارة نادي روما الإيطالي، الثلاثاء، عن إقالة التقني البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريقها الكروي.

ومعلوم أن فريق روما يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، حتى صيف 2028.

وجاء قرار الإقالة بِسبب سلبية النتائج المُسجّلة، حيث يتموقع فريق روما تاسعا في لائحة ترتيب بطولة إيطاليا بعد مرور 20 جولة، كما أنه عجز عن تذوّق حلاوة الفوز في المقابلات الرّسمية الثلاث الأخيرة، يوجد بينها لقاء ودّع بعده سباق الكأس المحلّية.

وكان التقني مورينيو (60 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق روما، في صيف 2021.

ولم يمنح المدرب مورينيو متوسّط الميدان عوّار فرص اللّعب، وكان يُطالب بِتسريحه في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

وتحت إمرة المدرب مورينيو، اكتفى عوّار بِخوض 11 مباراة رسمية فقط، في بطولة إيطاليا و الدوري الأوروبي. من أصل 28 مباراة رسمية لِفريقه روما.

وبِالمُقابل، عيّنت إدارة نادي روما التقني الإيطالي دانييلي دي روسي (الصورة المُدرجة أدناه) مدربا جديدا لِفريق “الذّئاب”. ضمن عقد قصير تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

وقبل نادي روما، درّب دانييلي دي روسي (40 سنة) الفريق المحلّي سبال، كما شكّل عضوا في الجهاز الفني لِمنتخب إيطاليا ما بين ربيع 2021 وخريف 2022.

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