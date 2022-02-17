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إقالة وزيرة الثقافة وعودة راوية إلى وزارة المالية
الجزائر

إقالة وزيرة الثقافة وعودة راوية إلى وزارة المالية

الشروق أونلاين
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إقالة وزيرة الثقافة وعودة راوية إلى وزارة المالية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عين بموجبه  كلا من:

ـ عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية.

ـ صورية مولوجي،وزيرة للثقافة والفنون

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