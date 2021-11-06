إقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

أكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي للجزيرة إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وذلك للتحقيق معها فيما نسب إليها من “مخالفات إدارية”.

وأوضحت الناطقة أن المنقوش ممنوعة من السفر إلى حين انتهاء التحقيق معها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية إن المجلس الرئاسي الليبي قرر وقف وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل، بسبب “مخالفات إدارية”.

وحسب البيان الذي تناقله عدد من وسائل الإعلام عن بيان منسوب للمجلس الرئاسي الليبي، فقد أحيلت المنقوش للتحقيق في “مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية من دون التنسيق مع المجلس وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي”.