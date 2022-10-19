إقالة وزير الخارجية في مدغشقر بعد تصويته لصالح قرار أممي ضد روسيا

أقال رئيس مدغشقر أندري راجولينا وزير خارجيته ريتشارد راندرياماندراتو يوم الثلاثاء، بعد تصويته لصالح قرار أممي يدين ضم روسيا 4 مقاطعات أوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بعثة مدغشقر بالأمم المتحدة، كانت قد تلقّت من وزارة الخارجية توجيها بالامتناع عن التصويت، قبل أن يليه، قبل دقائق قليلة من الاقتراع، أمر بالتصويت ضد روسيا.

وقال الوزير المقال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية:”اتخذت هذا القرار (التصويت) حسب ما يمليه علي ضميري. بعد التأكد من أن التصويت لا يعرض مصلحة الأمة للخطر”.

لكن رئاسة البلاد، اعتبرت التصويت لصالح قرار يدين روسيا، أمرا “يتنافى مع موقف الحياد الذي اختارته العديد من البلدان الإفريقية إزاء الحرب في أوكرانيا“.