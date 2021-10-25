إقامة “المونديال” كل عامين ستكون له آثار سلبية للغاية!

رئيس اللجان الأولمبية الإفريقية.. مصطفى بيراف:

أعلنت جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية (أنوكا)، معارضتها لفكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا لتطوير الرياضة في “القارة السمراء”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد باشر دراسة إمكانية برمجة نهائيات كأس العالم كل عامين، بناء على مقترح من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمدعم من قبل المدرب السابق أرسين فينغر، اعتبارا من نسخة 2026 بدلا من إقامتها كل أربعة أعوام، مع إقامة البطولات القارية في الأعوام الفردية، وأن يشهد كل عام فترة توقف دولي واحدة أو فترتين بدلا من خمس كي لا يخوض اللاعبون عدداً أكبر من المباريات.

وقال الجزائري مصطفى براف، رئيس الجمعية، في بيان أصدره أمس، إن الفكرة المتعلقة بمشروع تعديل رزنامة كرة القدم العالمية، تنطوي على مخاطر وعواقب وخيمة على الرياضة الإفريقية.

وأضاف براف: “هذا الاحتمال ستكون له آثار سلبية للغاية.. أولا، سيقلل كثيرا الاهتمام برياضات رائعة، ثم توسيع الفجوة الموجودة مع منافسات النساء، وبالتالي إبطال كل الجهود الجبارة التي بُذلت في الجوانب المتعلقة بالمساواة، مع الأخذ أيضا في الاعتبار صحة هؤلاء الرياضيين، فلاعبو كرة القدم المحترفون ليسوا آلات”، وتابع: “هناك أهداف وغايات أخرى، بخلاف الحصول على موارد مالية إضافية.. قيم الرياضة والأولمبياد هي مدرسة حياة، يجب أن نحافظ عليها بكل تأكيد”.