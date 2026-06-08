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الجزائر
يتكفل بها مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية

إقامة سياحية “مهداة” لـ 200 طفل من أدرار في الولايات الساحلية

الشروق أونلاين
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إقامة سياحية “مهداة” لـ 200 طفل من أدرار في الولايات الساحلية
ح.م
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية في أدرار

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي خلال زيارتها إلى ولاية أدرار يوم الإثنين، عن إهداء 200 من أطفال الولاية، إقامة سياحية مدفوعة التكاليف بالولايات السياحية.

حيث سيتكفل مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية (GHTT) بتنظيم هذه الإقامة السياحية لفائدة 200 طفلا موزّعين على أربعة أفواج.

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وتنطلق أولى الرحلات المدفوعة لفائدة أطفال الولاية، ابتداءً من يوم 25 جوان الجاري، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للسياحة.

وتهدف هذه المبادرة إلى السماح للأطفال المشاركين بـ”اكتشاف مختلف المقومات السياحية التي تزخر بها بلادنا، وتعزيز ثقافة السياحة لدى الناشئة”.

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