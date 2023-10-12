-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
سادس أيام طوفان الأقصى: غزة تحت القصف والمقاومة تضرب تل أبيب
الجزائر

إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل

الشروق أونلاين
  • 54
  • 0
إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل

دعت وزارة الشؤون الدينية، في بيان لها الأربعاء, إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وأوضح البيان أنه عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه و سلم حينما شكي له قلة الغيث في زمانه، “تدعو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المواطنين إلى إقامة صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم السبت 28 ربيع الأول 1445 هجري الموافق لـ14 أكتوبر 2023 ميلادي, ابتداء من الساعة التاسعة صباحا”.

كما لفتت الوزارة المواطنين إلى أنه “يستحب قبل الاستسقاء الالتجاء إلى الله تعالى بالتوبة والضراعة والدعاء وقيام الليل وقراءة القرآن ورد المظالم والمصالحة بين المتخاصمين ليسقينا الله سبحانه وتعالى غيثا مريئا نافعا”.

مقالات ذات صلة
محرز يتضامن مع الشعب الفلسطيني

محرز يتضامن مع الشعب الفلسطيني

إجراء “البيام” و”البكالوريا” التجريبيين في فترة واحدة

إجراء “البيام” و”البكالوريا” التجريبيين في فترة واحدة

الجزائر تسترجع سيف الأمير عبد القادر من فرنسا (صور)

الجزائر تسترجع سيف الأمير عبد القادر من فرنسا (صور)

مربي مواش يتعهد بتحقيق اكتفاء في اللحوم خلال 5 سنوات

مربي مواش يتعهد بتحقيق اكتفاء في اللحوم خلال 5 سنوات

لقجع دفع المال لِجلب موهبة إسبانية شابّة لكنّه نطح ثورا!

لقجع دفع المال لِجلب موهبة إسبانية شابّة لكنّه نطح ثورا!

هكذا يتعامل أساتذة الرياضة مع تلاميذ الابتدائي

هكذا يتعامل أساتذة الرياضة مع تلاميذ الابتدائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد