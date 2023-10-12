دعت وزارة الشؤون الدينية، في بيان لها الأربعاء, إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وأوضح البيان أنه عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه و سلم حينما شكي له قلة الغيث في زمانه، “تدعو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المواطنين إلى إقامة صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم السبت 28 ربيع الأول 1445 هجري الموافق لـ14 أكتوبر 2023 ميلادي, ابتداء من الساعة التاسعة صباحا”.

كما لفتت الوزارة المواطنين إلى أنه “يستحب قبل الاستسقاء الالتجاء إلى الله تعالى بالتوبة والضراعة والدعاء وقيام الليل وقراءة القرآن ورد المظالم والمصالحة بين المتخاصمين ليسقينا الله سبحانه وتعالى غيثا مريئا نافعا”.