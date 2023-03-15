“إقامة فخمة في مراكش” تطيح بنائبة أوروبية من لجنة حقوق الإنسان

أطاحت إقامة فخمة في مراكش بنائبة أوروبية من لجنة حقوق الإنسان، كانت قد أهدتها لنفسها في العام 2015، بحسب تقرير نشرته صحيفة “لوسوار” البلجيكية.

وقالت الصحيفة إن الرئيسة السابقة للجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المؤسسة القارية، ماريا أرينا، أهدت لنفسها في عام 2015، إقامة في فندق “المامونية” الفخم بمراكش المغربية.

وأضافت أن المسؤولة الأوروبية المنتخبة بقيت هناك مع زميلها أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق الذي فضل تقديم شهادته حول القضية من أجل التخفيف من حدة العقوبات ضده فيما بات يعرف بـ“ماروك غايت”.

وكشفت الصحيفة البلجيكية، الإثنين، عن تطورات مهمة في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي، لافتة الى أنه وفقا لتقرير جلسة الاستماع الذي اطلعت عليه رفقة صحيفة لاريبوبليكا الايطالية، قال بانزيري للمحققين إنه استغل إقامة في فندق مغربي من فئة 5 نجوم برفقة زميلته البرلمانية الأوروبية مونتواز ماريا أرينا وهذا في سنة 2015.

وقد دفع ثمن الإقامة عبد الرحيم عتمون, السفير المغربي في بولندا، “أو ربما حتى الدولة المغربية نفسها”، بحسب بانزيري، وتم إغلاق مكتب إحدى مساعدات البرلمانية الأوروبية من أصل بلجيكي, ماريا أرينا, بمجرد بدء التحقيق في شبهات فساد.

وكانت عضو البرلمان الأوروبي قد أعلنت أنها ستنسحب مؤقتا من رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، “حتى يتم توضيح كل شيء”.

وفي أعقاب ما كشفت عنه صحيفة “لوسوار”، أعلنت ماريا أرينا، عبر تصريح لوكالة بيلغا، أنها “قررت مغادرة” رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

وأوضحت النائب البلجيكية أن “هذا القرار تم اتخاذه جراء ما تعرضت له من هجوم سياسي وإعلامي في الأسابيع الأخيرة”.

واندلعت فضيحة “ماروك غايت” بعد توقيف النائب السابق بيار أنطونيو بانزيري, في إطار التحقيق الذي هز البرلمان الاوروبي, حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح المغرب, مقابل مبالغ مالية.

وجدير بالذكر أن المغرب يعتمد بشكل أساسي على “لوبي كبير” يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الأوروبية – المغربية والتي تشتغل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق السفير المغربي ببولندا، عبد الرحيم عتمون.

وتتيح اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم “إقناعهم” بالطرح المغربي مقابل مبالغ مالية معتبرة.