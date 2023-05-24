-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون ينهي زيارته إلى البرتغال عائدا إلى الجزائر (صور)
منوعات
عبر رحلات "طيران الإمارات"

إقامة فندقية بالمجان لجميع المسافرين إلى دبي

الشروق أونلاين
  • 200
  • 0
إقامة فندقية بالمجان لجميع المسافرين إلى دبي
أرشيف
دبي

أعلنت شركة “طيران الإمارات” يوم الثلاثاء، عن عرض خاص للمسافرين على متن رحلاتها نحو دبي أو عبرها، يتضمن إقامات فندقية بالمجان.

وقالت الشركة الإماراتية في بيان، إنها ستمنح إقامة مجانية لمدة ليلتين للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، وليلة واحدة مجاناً للمسافرين على الدرجة السياحية.

وأوضحت الشركة أن العرض يسري بداية من 26 ماي، ليستمرّ إلى غاية 31 أوت 2023. بحيث يمكن لجميع المسافرين في هذه الفترة الاستفادة من إقامة بالمجان في فندق من 4 أو 5 نجوم.

ويمكن للمسافرين الراغبين بالاستفادة من هذه الميزة، إرسال بريد إلكتروني بعد حجز رحلتهم عبر “طيران الإمارات”، بحيث يتضمن تاريخ الوصول ومعلومات التواصل لتأكيد حجز الفندق.

مقالات ذات صلة
ثلاثة مخرجين جزائريين يفوزون بمنح إنتاج الأعمال السينمائية لـ “الدوحة للأفلام”

ثلاثة مخرجين جزائريين يفوزون بمنح إنتاج الأعمال السينمائية لـ “الدوحة للأفلام”

بالفيديو.. نجل رونالدو يشعل الشبكات بعبارة: “الحمد لله”

بالفيديو.. نجل رونالدو يشعل الشبكات بعبارة: “الحمد لله”

القمة العربية.. ما حقيقة انسحاب أمير قطر أثناء كلمة الرئيس السوريّ!

القمة العربية.. ما حقيقة انسحاب أمير قطر أثناء كلمة الرئيس السوريّ!

قبة برلمان بوليفيا تتحول لحلبة مصارعة (فيديو)

قبة برلمان بوليفيا تتحول لحلبة مصارعة (فيديو)

هذه هي أهم الوظائف المستقبلية التي ستحقق لك دخلا جيدا!

هذه هي أهم الوظائف المستقبلية التي ستحقق لك دخلا جيدا!

بالصور.. وفد فلسطيني يزور جامع الجزائر ومتحف المجاهد

بالصور.. وفد فلسطيني يزور جامع الجزائر ومتحف المجاهد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد