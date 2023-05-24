إقامة فندقية بالمجان لجميع المسافرين إلى دبي

عبر رحلات "طيران الإمارات"

أعلنت شركة “طيران الإمارات” يوم الثلاثاء، عن عرض خاص للمسافرين على متن رحلاتها نحو دبي أو عبرها، يتضمن إقامات فندقية بالمجان.

وقالت الشركة الإماراتية في بيان، إنها ستمنح إقامة مجانية لمدة ليلتين للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، وليلة واحدة مجاناً للمسافرين على الدرجة السياحية.

وأوضحت الشركة أن العرض يسري بداية من 26 ماي، ليستمرّ إلى غاية 31 أوت 2023. بحيث يمكن لجميع المسافرين في هذه الفترة الاستفادة من إقامة بالمجان في فندق من 4 أو 5 نجوم.

ويمكن للمسافرين الراغبين بالاستفادة من هذه الميزة، إرسال بريد إلكتروني بعد حجز رحلتهم عبر “طيران الإمارات”، بحيث يتضمن تاريخ الوصول ومعلومات التواصل لتأكيد حجز الفندق.