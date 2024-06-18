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الجزائر

إقامة مواقد الشواء والتخييم ممنوع داخل الغابات وبمحيطها

الشروق أونلاين
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إقامة مواقد الشواء والتخييم ممنوع داخل الغابات وبمحيطها

ذكرت مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر، يمنع إقامة مواقد الشواء والتخييم بمحيط وداخل الغابات، وهذا إلى 31 أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان للمديرية أن هذا الإجراء يأتي “طبقا للمرسوم 87-44 المتعلق بحماية الأملاك الغابية الوطنية من الحرائق”.

كما دعت المديرية إلى “أخذ الحيطة والحذر خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتفادي إشعال مواقد الشواء داخل الغابات وبالمساحات الخضراء مع عدم رمي بقايا السجائر في الغابة ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها”.

من جانب آخر، تواصل المديرية الإشراف على عمليات إعادة تهيئة الفضاءات الغابية الحضرية المتواجدة بإقليم الولاية، حيث كانت العينة مؤخرا من غابة بن مراد ببلدية برج الكيفان.

وتمثلت الأشغال في وضع طاولات خشبية جديدة، وذلك تزامنا مع قدوم موسم الاصطياف لاستقبال الزوار في أحسن الظروف.

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