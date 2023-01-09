إقبال خرافي على تذاكر المواجهة الجديدة بين ميسي ورونالدو

شهد الطلب على تذاكر المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على كأس موسم الرياض، إقبالا تاريخيا غير مسبوق.

وقارب الإقبال على تذاكر المباراة ستجرى يوم 19 جانفي الجاري، التي بملعب الملك فهد الدولي، الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج، نحو مليوني طلب، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

وكتب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على “تويتر” مبديا اندهاشه من الإقبال التاريخي الواسع: “مليون ونصف المليون طلب لتذاكر المباراة”.

وقال آل الشيخ خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” إلى أن الطلب على التذاكر ضخم جدا، وتجاوز مليوني طلب من أشخاص من نحو 170 دولة حول العالم يودون حضور المباراة.

وتحظى مباراة “الأحلام” باهتمام غير مسبوق، إذ يترقب الجمهور السعودي والعالمي المواجهة المرتقبة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إذ ستكون أول مواجهة تجمع النجمين، منذ عامين تقريبا.

وينتظر أن تشهد المواجهة مشاركة نجمي باريس البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، إضافة إلى النجوم المحليين والدوليين في فريقي النصر والهلال، ما يجعلها مواجهة مثيرة ومرتقبة في الرياض.