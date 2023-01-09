إقبال خرافي على تذاكر المواجهة الجديدة بين ميسي ورونالدو
شهد الطلب على تذاكر المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على كأس موسم الرياض، إقبالا تاريخيا غير مسبوق.
وقارب الإقبال على تذاكر المباراة ستجرى يوم 19 جانفي الجاري، التي بملعب الملك فهد الدولي، الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج، نحو مليوني طلب، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.
وكتب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على “تويتر” مبديا اندهاشه من الإقبال التاريخي الواسع: “مليون ونصف المليون طلب لتذاكر المباراة”.
وقال آل الشيخ خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” إلى أن الطلب على التذاكر ضخم جدا، وتجاوز مليوني طلب من أشخاص من نحو 170 دولة حول العالم يودون حضور المباراة.
اللجنة المنظمة لمباراة كأس #موسم_الرياض:
أكثر من مليونين طلب من 170 دولة على تذاكر كأس #موسم_الرياض التي تجمع نادي باريس سان جريمان و نادي الهلال و النصر في سابقة تاريخية ١٩ يناير المقبل.
يتواجد ميسي و كريستيانو 🙋♂️
عدد الدول كبير 👍 pic.twitter.com/whoiOrA2CZ
— Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) January 9, 2023
وتحظى مباراة “الأحلام” باهتمام غير مسبوق، إذ يترقب الجمهور السعودي والعالمي المواجهة المرتقبة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إذ ستكون أول مواجهة تجمع النجمين، منذ عامين تقريبا.
تركي آل الشيخ:
طلب غير مسبوق على تذاكر مباراة نجوم النصر و الهلال ضد باريس سان جيرمان تجاوز 2 مليون و لو استمرينا بتلقي الطلبات لكان العدد أكبر بكثير.#كأس_موسم_الرياض | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/L9oywW7dWw
— الموجز السعودي (@saudistuff) January 8, 2023
وينتظر أن تشهد المواجهة مشاركة نجمي باريس البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، إضافة إلى النجوم المحليين والدوليين في فريقي النصر والهلال، ما يجعلها مواجهة مثيرة ومرتقبة في الرياض.