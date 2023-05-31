إقبال على المكملات الغذائية عشية الامتحانات النهائية

أطباء يحذرون ويقدمون وصفات طبيعية تعين على المراجعة

مع بداية العد التنازلي لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، تشهد العديد من الصيدليات إقبالا على اقتناء بعض المكملات الغذائية التي يعتبرها بعض التلاميذ وأوليائهم، فعالة لمواجهة مشكل فقدان الشهية بسبب التوتر، بالإضافة إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من النشاط والحيوية لمراجعة كامل الدروس التي أخذوها طيلة الموسم.

وخلال جولة استطلاعية قادت “الشروق”، لبعض الصيدليات المتواجدة بولاية عين تموشنت، لاحظنا إقبالا على هذه المكملات، وفي حديثنا مع السيدة “أم مريم” قالت إنها أقدمت على شراء “المغنيزيوم” بمبلغ 500 دج لابنتها التي ستجتاز شهادة التعليم المتوسط ليساعدها على الاسترخاء والنوم الجيد، كونه يساعد حسبها على التقليل من حدة التوتر الذي تعانيه في هذه الأيام.

أما “أسامة. م” المقبل على شهادة البكالوريا شعبة علوم طبيعة وحياة، فأكد أنه يتناول مكملا غذائيا منذ قرابة الشهر يقتنيه بمبلغ 1300 دج، ويرى أنه يحتوي على مجموعة فيتامينات ومواد أساسية يرى أنه يساعده على تعويض الكثير من الوجبات الغذائية التي لم يعد يتناولها بفعل انقطاع الشهية جراء القلق الكبير الذي ينتابه بسبب اقتراب موعد الامتحان.

ويشير “أحمد.ب” الذي سيجتاز شهادة البكالوريا شعبة آداب وفلسفة، أنه اقتنى مكملا غذائيا بـ1160 دج، وأضاف أن هذه المكملات حسبه لا تصنع الفارق أو تضمن النجاح لمتناولها ودورها ينحصر فقط في التخفيف من التوتر والضغط.

وصرح الدكتور عابد محمد مختص في جراحة الجهاز الهضمي، أنه لا يجب الاعتماد على المكملات كليا، خاصة وأن بعضها مجهول المصدر، والإفراط في تناولها قد يكون له تأثير سلبي على صحة التلميذ، “ويكذب من يدعي بأن هذه المكملات قد تصنع الفارق وتضمن لمن يتناولها النجاح” يقول الدكتور عابد.

أما الطبيبة “ب. رحمونة” فنصحت المقبلين على الامتحانات بأخذ أطعمة طبيعية غنية بالفيتامين سي والمغنيزيوم وأوميغا 3 التي تساعد على تنشيط المخ وتقلل من حدة القلق والخوف، كما شددت ذات المتحدثة على ضرورة تناول وجبة إفطار الصباح، وتضمينها الحليب والفواكه الموسمية المتوفرة حاليا، وكذا التمر الذي يحتوي على فوائد قيمة، كما يجب على التلاميذ أخذ بعض الفواكه المجففة واللوز في الفترة الصباحية قبل البدء في المراجعة والحفظ.