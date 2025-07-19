إقبال على عمرة الصيف بـ15 مليونًا… وتخفيضات بسبب الحرارة!

عروض للوكالات تستهدف الطلبة والشباب والموظفين

باشرت وكالات السياحة والأسفار تنظيم رحلات عمرة خاصة نحو البقاع المقدسة، بأسعار لا تتجاوز 15 مليون سنتيم، مستهدفة الجزائريين الراغبين في أداء المناسك خلال فصل الصيف خاصة الطلبة والموظفين ذوي الحالات الخاصة، حيث لا يستطيع هؤلاء الاستفادة من العطلة خارج موسم الصيف.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الإقبال مقارنة بالمواسم الأخرى، إلا أن فئة واسعة من المواطنين اختارت هذه الفترة تحديدا، مستغلة عطلة العمل والدراسة، واستقرار التكاليف مقارنة بذروة المواسم، لأداء العمرة في ظروف أقل ازدحاما.

وفي هذا السياق، كشف رئيس نقابة وكالات السياحة والأسفار، نذير بلحاج، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوكالات لم توقف رحلاتها نحو البقاع المقدسة خلال فصل الصيف، نظرا لوجود فئة من الجزائريين تُفضل أداء مناسك العمرة في هذه الفترة تحديدا، رغم الحرارة الشديدة التي تميزها، موضحا أن الأسعار تبقى العامل الحاسم بالنسبة للكثير من الزبائن، حيث لا تتجاوز تكلفة العمرة 15 مليون سنتيم، وهو ما شجع بعض العائلات والشباب على اغتنام الفرصة.

وأضاف المتحدث أن الفئات التي تترقّب تنظيم الرحلات الصيفية هي بالدرجة الأولى الموظفون الذين يصعب عليهم السفر في باقي أشهر السنة بسبب التزاماتهم المهنية، إلى جانب فئة الشباب وصغار السن الذين يتمتعون بقدرة أكبر على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى أن الوكالات تعمل على تكييف عروضها مع طبيعة هذا الطلب الموسمي، من خلال توفير برامج مختصرة، وخدمات تتناسب مع ميزانيات الزبائن، وضمان الإقامة والتنقل في ظروف مريحة رغم صعوبات المناخ.

وتسعى الوكالات، بحسب بلحاج، إلى الحفاظ على وتيرة منتظمة للرحلات طوال السنة، بعيدا عن موسمية النشاط المرتبطة بشهري رمضان والشتاء والربيع، وذلك عبر تنويع العروض وتحفيز الزبائن على اختيار تواريخ بديلة، من شأنها تخفيف الضغط عن المواسم التقليدية وتقليص التكاليف.

كما أكد بلحاج أن رحلات العمرة مستمرة بشكل منتظم، حيث تنطلق هذا الأحد رحلة تضم نحو 200 معتمر نحو البقاع المقدسة، ضمن برنامج متواصل تنظمه الوكالات بالتنسيق مع شركات الطيران.

وفي هذا الصدد، تواصل الخطوط الجوية السعودية تسيير رحلاتها المخصصة للمعتمرين بشكل أسبوعي، بينما اعتمدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية برنامجا خاصا لنقل المعتمرين، يُراعي خصوصية هذا الموسم وتوزيع الطلب. كما تستعد شركة “فلاينس” للدخول في الخدمة منتصف أوت المقبل، ما سيساهم في توسيع العرض وتوفير خيارات إضافية للراغبين في أداء المناسك.

وفي سياق متصل، تحتضن وهران يومي 22 و23 جويلية الجاري الطبعة الثانية لمعرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة، بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد”، ويتوقع أن تعرف التظاهرة حضور أكثر من 100 شركة متخصصة في الفندقة، الإعاشة، النقل الجوي والبري، من الجزائر والمملكة العربية السعودية ومصر وليبيا وتونس.

وسيكون المعرض فرصة لتعزيز التعاون بين المتعاملين الجزائريين والسعوديين، وتقديم عروض خاصة بالعمرة تشمل تخفيضات في أسعار النقل، تذاكر الطيران، الإقامة في الفنادق، وخدمات الإعاشة والتنقل داخل الأراضي المقدسة، بما يتماشى مع تطلعات الزبائن الباحثين عن أداء المناسك في ظروف مريحة وبأسعار مدروسة، خصوصا خلال فترة الصيف.