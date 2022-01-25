إقبال غير مسبوق على اقتناء الأدوية ضد أوميكرون

مرصد اليقظة يطمئن بتوفير المواد الصيدلانية

أدى الإقبال غير المسبوق على بعض أصناف الأدوية التي تدخل في إطار علاج كوفيد-19 بعد الانتشار الواسع للمتحور “أوميكرون” إلى خلق اضطرابات في السوق الوطنية للأدوية، في وقت طمأن فيه مرصد اليقظة بتوفير المواد الصيدلانية بجعلها في متناول المواطن بالقدر الكافي.

رضا بلقاسيمي: إجراءات عاجلة ومشددة على المتسببين في الندرة

وأكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، تسجيل إقبال كبير للمواطنين على بعض الأصناف من الأدوية مما أدى إلى شبه ندرتها في السوق الوطنية وخلق نوع من “التخوف” لدى مواطنين لاسيما بعد الانتشار الواسع للمتحور “أوميكرون” خلال الأسابيع الأخيرة.

وألح بلعمبري على ممارسة رقابة على الذين يبيعون أدوية موجهة لعلاج كوفيد-19 ويرغمون الزبائن على شراء منتوجات أخرى في نفس الوقت، مرجعا الضغط المسجل الذي تعرفه بعض أنواع الأدوية إلى “تخوف المواطن ووقاية لصحته” بمجرد شعوره بنوع من ارتفاع حرارة الجسم أو أعراض الأنفلونزا.

وعبر من جهة أخرى عن “أسفه” لإقدام بعض الوكالات الصيدلانية على توفير “علب خاصة بالأدوية” موجهة لهذا الغرض بدون أن يقدم الزبون وصفة طبية في الوقت الذي تعالج فيه الدول المتقدمة كوفيد-19 للحالات التي لا تعاني من تعقيدات ببعض المسكنات للألم والمقويات والمعادن مع النصح بالراحة الكافية وقسط من النوم للسماح للنظام المناعي بالدفاع عن نفسه.

وللحصول على بعض أصناف الأدوية التي يعتقد أنها تدخل في إطار علاج كوفيد-19 على غرار “براسيتمول” و”فارنوكس” إلى جانب بعض الفيتامينات والمقويات، يلجأ المواطن إلى البحث عنها في كل الوكالات الصيدلانية إن لم يستعن في بعض الأحيان بوسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس مصلحة الطب الداخلي للمؤسسة الاستشفائية العمومية لبئر طرارية بالجزائر العاصمة، عمار طبايبية، دق ناقوس الخطر بشأن الاستعمال المفرط والعشوائي لبعض أنواع الأدوية من طرف المواطنين وكذا عدم احترام بعض الاطباء بروتوكول العلاج وتعليمات وزارة الصحة فيما يخص التكفل بكوفيد-19، مما ولد “ضغطا كبيرا في سوق الأدوية وخلق هلعا غير مسبوق لدى المواطن”.

وأعلن رئيس مرصد اليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، رضا بلقاسيمي، عن تطبيق “إجراءات عاجلة ومشددة” على المتسببين في الندرة التي تعرفها السوق الوطنية في بعض أصناف الأدوية خلال الأسابيع الأخيرة، مطمئنا المواطنين بجعل كل هذه الأصناف في متناولهم.

وكشف ذات المسؤول أن وزارة الصناعة الصيدلانية أعطت تعليمات صارمة للمنتجين والمستوردين والموزعين للأدوية لجعل هذه المواد التي تعرف “ضغطا كبيرا” في متناول المواطنين بالقدر الكافي، مذكرا على سبيل المثال بالأصناف المعنية بذلك على غرار ” فارينوكس (نوفيلوكس) وبراسيتمول والمضادات الحيوية”.

كما أكد بلقاسيمي أن الوزارة شرعت في “عملية تفتيش لتحرير كل مخزون المواد” التي يكثر عليها الطلب على مستوى الوكالات الصيدلانية مع تقديم إنذار لأصحابها كما أضاف مؤكدا أنه إذا لم يمتثل هؤلاء للقانون، فإن وزارة التجارة هي المخولة لتطبيق الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى الغلق”.

وفي ما يتعلق بالمنتجين والمستوردين، فقد أعطتهم الوزارة حسب ذات المسؤول مهلة 48 ساعة بعد القيام بكل الترتيبات المتعلقة بالوثائق اللازمة بتحرير المنتج ونفس المهلة لبائعي الجملة والموزعين لتسهيل نزول هذه الأدوية إلى السوق الوطنية.

كما دعت كل هؤلاء الفاعلين في سوق الأدوية إلى تقديم توقعات إنتاجهم الأسبوعية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية مسبقا قصد تنظيم السوق مبكرا، ذكرا على سبيل المثال بوضع في متناول المواطن 600 ألف علبة من دواء “فارينوكس المنتج محليا وهو نفس الدواء المستورد والمعروف لدى المواطن بلوفينوكس”.