إقبال قياسى على تذاكر مونديال 2026

شهدت عملية التسجيل في قرعة بيع تذاكر كأس العالم 2026، إقبالًا غير مسبوق، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تلقيه أكثر من 1.5 مليون طلب من مشجعين من 210 دول خلال أول 24 ساعة فقط من فتح باب المشاركة.

وتقدمت جماهير الدول المستضيفة الثلاث ـ الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ـ بأعلى عدد من الطلبات، تلتها الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا.

وقال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في البطولة: “هذا الإقبال الهائل يجسد الحماس العالمي لكأس العالم 2026، ويؤكد أنها ستكون محطة فارقة في تاريخ كرة القدم.”

تمثل قرعة بيع التذاكر المسبقة المرحلة الأولى من عملية المبيعات، حيث تُتاح للجماهير فرصة دخول السحب على حضور أكبر نسخة في تاريخ المونديال.

وأوضح “فيفا” أن توقيت تقديم الطلبات لا يؤثر على فرص الفوز، فيما يستمر التسجيل حتى 19 سبتمبر. وسيبدأ إخطار الفائزين اعتبارًا من 29 سبتمبر، على أن تُتاح لهم فرصة شراء التذاكر بداية من 1 أكتوبر.

وستبدأ أسعار تذاكر دور المجموعات من 60 دولارًا أمريكيًا، مع طرح جميع المباريات الـ 104 بالإضافة إلى تذاكر خاصة بالملاعب والفرق. كما ستنطلق مراحل بيع إضافية للتذاكر في أكتوبر المقبل، وفق ما أوضحه “فيفا” عبر موقعه الرسمي.