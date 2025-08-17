إقبال قياسي للالتحاق بقوات الجيش… ونهاية التسجيلات الأوّلية

الانتقاء حسب عدد المقاعد والأفضلية لأصحاب المعدلات الأعلى

عرف رابط التسجيلات الأولية لموقع وزارة الدفاع الوطني، الخاص بالتجنيد المباشر في صفوف الجيش منذ انطلاقه إقبالا كبيرا لحائزي البكالوريا 2025، وخريجي الجامعات، الراغبين في الالتحاق بمختلف معاهد ومدارس قيادات ومديريات الجيش، حيث سجلت مستويات قياسية لعدد طلبات التجنيد في صفوفها حتى من قبل العنصر النسوي الذي زاد اهتمامه بالتخصصات العسكرية.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت وزارة الدفاع الوطني رسميا عن اختتام التسجيلات الأولية للمترشحين للتجنيد المباشر لكل من الطلبة الضباط الناجحين في شهادة البكالوريا والطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة الجامعية المسجلين على الموقع الإلكتروني المخصص لكل فئة، فيما تبقى التسجيلات المتعلقة بضباط ورجال الصف الراغبين في الالتحاق بقوات الجيش مفتوحة، إلى غاية تحديد الوزارة لتاريخ الاختتام.

بالمقابل، تشرع مدارس ومؤسسات التكوين التابعة للجيش، هذا الأسبوع، كمرحلة ثانية، في عملية الانتقاء التي تكون حسب الشروط المحددة في دليل التجنيد وكذا مبدأ الأفضلية لأعلى معدل، وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة، قبل أن يتم استدعاء المترشحين المستوفين للشروط الذين سجلوا أنفسهم على منصة التسجيلات الأولية، للتقرب إلى مدارسها ومؤسساتها التكوينية لإجراء عملية الانتقاء المتمثلة في الاختبار الشفهي والكتابي، فضلا عن اختبار في التربية البدنية والرياضية، واختبار بسيكو-تقني، إضافة إلى فحص طبي، حيث تعد هذه الامتحانات الغربال الحقيقي الذي يمكن من خلاله اختيار أحسن المتسابقين، على أن يتم إبلاغ الناجحين للالتحاق بصفوفهم، نهاية الشهر الجاري كأقصى تقدير.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر “الشروق” عن إقبال كبير للراغبين في الالتحاق بمختلف قوات الجيش عبر موقعها الإلكتروني، حيث سجلت تخصصات الصحة العسكرية، البحرية والجوية والدفاع عن الإقليم الجوي، وقيادة الدرك الوطني، والحرس الجمهوري، المعتمدية والإعلام والتوجيه والاتصال رقما غير مسبوق من طرف الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة وأصحاب الشهادات الجامعية حتى من قبل الجنس اللطيف، وهذا منذ الإعلان عن فتح الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما عرفت الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، تهافتا كبيرا على موقعها الإلكتروني، شأنها شأن مدرسة أشبال الأمة بالنسبة إلى الناجحين في شهادة التعليم المتوسط، كما استهوى أيضا عدد من التخصصات العسكرية حائزي شهادة البكالوريا على غرار تخصص “العتاد” والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، والمدرسة المركزية للإشارة وأنظمة المعلومات، التي سجلت ارتفاعا كبيرا هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، في حين أن معظم المسجلين فيها، الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا بتقدير امتياز أو جيد جدا.

وقد اشترطت القوات البحرية والجوية والدفاع عن الإقليم والدرك الوطني والحرس الجمهوري، حسبما تضمنه دليل التجنيد لسنة 2025، معدل 12 على 20 للراغبين في الالتحاق بمدارسها كضباط وضباط مهندسين، أما فيما يخص الناجحين في شهادة البكالوريا للراغبين بالتخصص في الطب العسكري، والذي عرف تهافتا كبيرا هذه السنة، فقد حددت المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية معدلا لا يقل عن 13 / 20، حيث سيخضعون إلى تكوين يدوم 8 سنوات يتحصل من خلالها على شهادة طبيب عسكري و6 سنوات لشهادة صيدلي وجراح أسنان وبيطري.

وبالمقابل، فإن الوزارة الوصية حددت شروط تجنيد ضباط التكوين أساسي في الدرك الوطني بشهادة ليسانس، حيث سيتم تكوينهم لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، فيما سيلتحق الناجحون في شهادة البكالوريا هذه السنة والراغبون في الالتحاق بسلك الدرك الوطني بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف، أين سيتلقون تكوينا لمدة سنتين.