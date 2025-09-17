إقبال كبير على الجناح الجزائري في معرض الصناعات الغذائية بموسكو

في طبعته الرابعة والثلاثين

افتُتحت يوم أمس الثلاثاء فعاليات المعرض الدولي الرابع والثلاثين للصناعات الغذائية والمشروبات (WorldFood Moscow 2025) بمركز “إكسبو سنتر” في العاصمة الروسية موسكو، حيث لاقى الجناح الجزائري اهتمامًا واسعًا من الزوار.

وحسب وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تشارك الجزائر في هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، من خلال 15 مؤسسة وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية، تعرض منتجاتها على مساحة مهيأة لإبراز القدرات التنافسية للمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.

واستقطب الجناح الجزائري اهتمامًا واسعًا من الزوار والمهنيين منذ الساعات الأولى للافتتاح، الذين أشادوا بجودة وتنوع المنتجات الجزائرية وأسعارها التنافسية.

ويعكس الإقبال الملحوظ على الجناح الجزائري المكانة المتنامية للمنتجات الجزائرية في السوق الدولية، وقدرتها على تلبية متطلبات المستهلكين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية.

وتهدف هذه المشاركة إلى التعريف بقدرات الصناعات الغذائية الجزائرية وإبراز تنوع وجودة المنتجات الوطنية، وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو السوق الروسية وأسواق أوروبا الشرقية التي تضم أكثر من 240 مليون مستهلك.

كما ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع المتعاملين الاقتصاديين من روسيا عبر لقاءات أعمال ثنائية (B2B) ودراسة أحدث التطورات التكنولوجية في المجال الغذائي، بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المنتجات الجزائرية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد.