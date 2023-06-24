رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين:

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، طارق بولمرقة، أن الجمعية منخرطة تماما في تجسيد هدف رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 13 مليار دولار خلال سنة 2023، مثمنا التحفيزات التي وضعتها الدولة لتشجيع الإنتاج والتصدير، في ظل إقبال كبير على المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

وصرح بولمرقة لـ”وأج” قائلا: “عندما نضع اليد في اليد يمكن أن نصل إلى 13 مليارا من الصادرات خارج المحروقات وربما أكثر، نحن كجمعية نعمل ما بوسعنا من أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف، لاسيما بعد فتح المعارض الدائمة وفروع للبنوك في عدد من الدول الإفريقية، بمثل هذه التحفيزات يمكن الوصول إلى الأهداف المسطرة”، مثمنا التسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة التصدير والمصدرين منذ 2020.

وأكد أن المنتوجات الجزائرية “ذات معايير دولية والطلب عليها كبير” في الأسواق الدولية، خاصة المواد الغذائية، مثل العصائر والحليب ومشتقاته، إلى جانب مواد في فروع أخرى.

وأكد أن متعاملين برتغاليين وروس عبروا، مؤخرا، عن اهتمامهم بالمنتوجات الجزائرية، مشيرا إلى وجود آفاق لعقد شراكات مع متعاملين اقتصاديين جزائريين، في حين تعرف الصادرات نحو إفريقيا “ارتفاعا مستمرا”.

وكشف بولمرقة أن الجمعية بصدد توقيع اتفاقيات مع كل من المجمع العمومي للنقل البري واللوجيستي “لوجيترانس” والشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات “كاجكس”، بهدف تمكين المصدرين من الاستفادة من أجل المزيد من التحفيزات”، مشيرا إلى أهمية توفير خدمات محلية للنقل البحري والجوي قصد توفير العملة الصعبة.

وبخصوص الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي (20 إلى 25 جوان)، فاعتبرها رئيس جمعية المصدرين فرصة لعقد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لشراكات وبحث فرص تعاون مع نظرائهم الأجانب وكذا تصدير المزيد من المنتوجات الجزائرية نحو دول العالم، مشيرا إلى أن عدد المصدرين الجزائريين ارتفع إلى 1700-1800 مصدر في مختلف الشُّعب.