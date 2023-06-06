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رياضة

إقبال كبير على تذاكر مباراة الوداد المغربي والأهلي المصري

عمر سلامي
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إقبال كبير على تذاكر مباراة الوداد المغربي والأهلي المصري
أرشيف
لقطة من مباراة الذهاب بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي

تعرف عملية بيع تذاكر مواجهة الوداد المغربي والأهلي المصري، لحساب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، إقبالا كبيرا من طرف الجماهير.
وأكدت تقارير إعلامية أن تذاكر مباراة إياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بيعت في وقت قياسي، في ظل الإقبال الكبير لأنصار الوداد البيضاوي على المنصة الإلكترونية.

ويستقبل الوداد البيضاوي، الأهلي المصري، الأحد المقبل، بداية من الساعة الثامنة ليلا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وانهزم الوداد الفريق في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف واحد.

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