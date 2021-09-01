إقبال كبير على فن التقاط الصورة.. والتمثيل والسينوغرافيا والنقد مهن “ملعونة”

معهد فنون العرض يواصل استقبال حمَلة البكالوريا الجديد بوكراس:

البكالوريا الفنية خطوة مهمة لتحقيق مشروع المدارس الفنية العليا

يستمر المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري في استقبال تسجيلات طلبة البكالوريا الجدد ضمن أربعة تخصصات أعلن عنها المعهد وهي التقاط الصورة والتمثيل السينوغرافي والنقد المسرحي وهذا إلى غاية 9 سبتمبر المقبل.

قال مدير المعهد محمد بوكراس إن التسجيلات والإقبال منصبة على تخصص التمثيل والتقاط الصور وهذا نتيجة الحضور الاجتماعي لهذه التخصصات التي صارت تستقطب الشباب خاصة في ظل انتشار الوسائط الحديثة، حيث تتيح هذه التخصصات حسب الشباب النجومية والظهور بينما تبقى تخصصات مثل السينوغرافيا والنقد المسرحي لا تستقطب كثيرا المقبلين على الدراسة في المعهد، ويعتقد بوكراس أن أحد أسباب عدم الإقبال عليها كونها تخصصات نخبوية غير جماهيرية ليس لها حضور شعبوي أو انتشار هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعتقد بوكراس أن الوضع العام الذي اتسم بالحرائق وعودة كورونا أثر غطى على الأحداث والنقاشات المتداولة خاصة وأن معهد فنون العرض ليس تحت الأضواء مثل الجامعات الأخرى.

ويعتقد بوكراس أنه حان الوقت لتغيير هذه النظرة والتركيز أكثر للترويج للمعهد والتخصصات التي يتيحها وفي مقدمة ذلك السينوغرافيا والنقد المسرحي، لأنها تتيح تخريج مهنيين متمكنين يجمعون بين النظري والتطبيقي.

وأضاف مدير المعهد في اتصال معه أن استحداث البكالوريا الفنية خطوة مهمة جدا حتى وأن جاءت متأخرة لأنها تعيد الاعتبار للتخصصات الثقافية التي ظلت لسنوات على هامش الاهتمام الاجتماعي وينظر إليها بدونية ونقصان.

وقال المتحدث إن هذه البكالوريا تتيح أيضا على المديين المتوسط والبعيد إعادة النظر في وضعية المعاهد الفنية والثقافية وإمكانية تحويلها إلى مدارس عليا تساهم في تخريج الكفاءات وتحسن نوعية التكوين وجودة التعليم لأن المهن الثقافية هي على علاقة بصناعة فكر الشعب وشخصيته.

من جهة أخرى قال بوكراس إن المعهد يواصل عملية إصلاح وتكييف البرامج والمنظومة البيداغوجية للمعهد مع متطلبات سوق العمل.

وأكد المتحدث في هذا الجانب أن ميكانزمات سوق العمل تغيرت اليوم ولم تعد مثل السابق تخضع للتوظيف الآلي والمسبق، لأنها تعتمد على الكفاءة والحاملين للمشاريع، لهذا فالرهان حسب بوكراس هو أن يتلقى الطالب تكوينا يتيح له مستقبلا تحقيق مسار مهني ناجح ومحترف.