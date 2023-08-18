إقبال كبير لأفراد الجالية الوطنية على أرض الوطن

الجوية الجزائرية برمجت 114 رحلة إضافية

أقبل عدد كبير من الجالية الوطنية بالخارج إلى أرض الوطن منذ بداية موسم الاصطياف الحالي، بهدف قضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بمختلف المناظر التي تمتلكها الجزائر.

وفي هذا الصدد، أكد أفراد من الجالية الوطنية عبر ميكرفون القناة الإذاعية الأولى، الخميس، عن فرحتهم بالرجوع إلى أرض الوطن واعتزازهم بالانتماء إليه، مبرزين في السياق ذاته، استمتاعهم بالطبيعة الخلاّبة للجزائر والأجواء الأسرية المميزة.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد أعلنت، بداية موسم الاصطياف الحالي، عن تخفيضات بنسبة 40 بالمائة على أسعار التذاكر، في اتجاه العودة، لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بالنسبة لحجوزات جويلية وأوت وسبتمبر.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يأتي “تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، التي قدّمها خلال مجلس الوزراء المنعقد في الحادي عشر جوان الفارط ، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات لأفراد الجالية الوطنية، خاصة ما يتعلق بأسعار التذاكر”.

وفي ذات المنحى، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن برمجة 114 رحلة إضافية من وإلى ست مدن فرنسية، في الفترة الممتدة من الـ17 إلى الـ28 أوت الحالي، وهذا لتلبية الطلب المتزايد للزبائن على هذه الوجهات.

وجاء في البيان: “من أجل تلبية طلب زبائننا المتزايد، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن برمجة رحلات إضافية من وإلى فرنسا للفترة من الـ17 إلى الـ 28 أوت 2023”.

ويتعلق الأمر بـ114 رحلة إضافية، ذهابا وإيابا، تخص الخطوط الآتية: الجزائر – باريس، الجزائر – تولوز، الجزائر – ليون، الجزائر -ليل، الجزائر – مارسليا والجزائر – ماتز.

كما دعت المؤسسة زبائنها للاتصال بوكالاتها الخاصة ووكالاتها المعتمدة، وكذا تصفح موقعها الإلكتروني للمزيد من المعلومات.