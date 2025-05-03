إقبال كبير للتلاميذ على “خلطة النجاح” والمكملات الغذائية

قبيل انطلاق امتحانات الباكالوريا و"البيام"

مع بداية العد التنازلي لامتحانات نهاية السنة، تشهد العديد من الصيدليات بولاية عين تموشنت، إقبالا من طرف الأولياء من أجل اقتناء بعض المكملات الغذائية، التي يعتبرونها كحل لمواجهة مشكل فقدان الشهية، كما انتعشت محلات بيع الأعشاب هي الأخرى، التي وجد فيها التلاميذ المقبلين على شهادة “البيام” و”البكالوريا” الحل الأمثل للقضاء على التوتر وكسر هاجس الخوف، لتصبح خلطة “النجاح”، السحر الذي يخطف أنظارهم، لما يقال أن مكوناتها التي تمدهم بطاقة بديلة.

وفي حديثنا مع السيدة «أم وصال» بعدما سمعت عن النتائج التي حققتها هذه الخلطة من طرف زميلاتها، أرادت إن تجربها على ابنتها، وبحسب أم وصال أن هذا المزيج من المكونات يساعد على تنشيط الذاكرة ويعطي قوة للبدن ولا يتسبّب في أي آثار جانبية.

هذا، وقالت “نورهان” المقبلة على شهادة البكالوريا تخصّص علوم طبيعية وحياة: “رغم التحضيرات الطويلة منذ بداية السنة، غير أن الضغط يشتد مع اقتراب موعد إجراء الامتحان المصيري، لذا، نفقد الكثير من طاقتنا التي يجب أن نجدّدها”. وتضيف المتحدثة، بأن الضغط النفسي الكبير الذي تعيشه كثيرا هذه الأيام، مع ما يصاحبه من فقدان كبير للشهية، لم تجد له حلا سوى تناول بعض المكملات الغذائية لزيادة نشاطها، وأن هذه المكملات ستبقى تلازمها إلى غاية آخر يوم من الامتحانات.

هذا، وأكدت الدكتورة «ت عائشة»، أن استهلاك المقويات ومنشطات الذاكرة يتضاعف قبيل فترة امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، ورغم ارتفاع أسعارها لا يتوانى الأولياء عن توفيرها لأبنائهم، قصد تحفيزهم زيادة التركيز والاستيعاب لديهم كما يعتقدون، وهي مغالطة كبيرة، فهذه المكملات والمنشطات على اختلافها، لا تقدّم شيئا مقارنة بالتغذية الصحية المتوازنة، بل إن المبالغة في تناولها خلال فترة الامتحانات وقبلها له تأثيرات سلبية على الكبد والقلب.

أما الدكتور «محمد عابد»، مختص في جراحة الجهاز الهضمي، فصرح لـ”الشروق” قائلا: “يكذب من يدعّي أن هذه المكملات قد تصنع الفارق وتضمن لمن يتناولها النجاح، كما أنها لن تعوض عن الكسل والإهمال الدراسي طوال الفترة الدراسية، وتدارك ما فات من دروس، فلا يجب -برأيه- الاعتماد على المكملات كليا، خاصة وأن بعضها مجهول المصدر، والإفراط في تناولها قد يكون له تأثير سلبي على صحة التلميذ”.

وينصح العديد من الأطباء التلاميذ المقبلين على الامتحانات، بأخذ أطعمة طبيعية غنية بالفيتامين “سي” و”المغنيزيوم” و”أوميغا 3″ التي تساعد على تنشيط المخ وتقلل من حدة القلق والخوف، كما يشدّدون على ضرورة تناول وجبة إفطار الصباح، مثل الحليب والفواكه الموسمية المتوفرة حاليا، وكذا التمر الذي يحتوي على فوائد قيّمة، كما يجب على التلاميذ أخذ بعض الفواكه المجففة وبعض اللوز في الفترة الصباحية قبل البدء في المراجعة والحفظ.