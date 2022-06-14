إقبال لافت لمترشحي “الباك” على المكملات الغذائية

لمحاربة الإجهاد والتعب وزيادة التركيز

أكّد صيادلة أن إقبال المترشحين للبكالوريا وأوليائهم على شراء المكملات الغذائية، لمساعدتهم في الامتحانات، بات أمرا لافتا. فالعشرات منهم يشترون طيلة أيام “الباك” المغنيزيوم وأوميغا 3 وفيتامين د… وغيرها، دون وصفات طبية. ويحذر أطباء من الظاهرة، لأن المكملات الغذائية، هي تركيبات دوائية، قد تسبب التسمم لمستهلكها في حال كان أحد الفيتامينات بجسمه في ارتفاع، ويزيد من رفعه بالمكمل الغذائي.

يُقبل المترشحون للبكالوريا وبصورة غير عقلانية، على استهلاك المكملات الغذائية، بحثا عن علاج للنسيان وقلة التركيز والتعب، في ظل الانتشار الرهيب لهذه الأنواع من الأدوية “المُكمّلة “.

يؤكد “مصطفى”، صاحب صيدلية ببلدية القبة الجزائر العاصمة، بأنه منذ انطلاق امتحان “الباك” الأحد المنصرم، قصده عشرات الطلبة وأوليائهم، يبحثون عن مُكملات غذائية لزيادة الطاقة والتركيز، وقال: “جميعهم حضروا دون وصفات طبية”. وأكد أن الصيادلة يبيعون الزبائن هذه المكملات، ويقترحون عليهم أخرى مناسبة، ولا يوجد قوانين تمنع المكملات دون وصفات طبية.

المكملات تركيبات دوائية وليست طبيعية تماما

والإشكال، أن بعض المكملات الغذائية تحتوي عناصر معدنية وفيتامينات موجودة في جسم الإنسان، إذ قد يكون أحد العناصر لديك مرتفعا، وتزيد في رفعه بالمكمل الغذائي، وهذا ما يعرضك لخطر التسمم، خاصة بالنسبة للفيتامين د وعنصر الحديد والزنك، والمغنيزيوم والبوتاسيوم.. ولذلك، لابد من إجراء تحاليل طبية قبل تناول هذه المكملات.

وفي الموضوع، تؤكد الطبيبة العامة، سهام رباحي، أن بيع المكملات الغذائية، انتشر وبصورة رهيبة مؤخرا، إذ صار لكل عارض صحي مكمل يعالجه.

وأكدت أن المكملات الغذائية، هي في الأصل تركيبات دوائية كيميائية وبها مواد حافظة، وليست طبيعية مثلما يُروج لها.

وتشدد المتحدثة في تصريح لـ”الشروق” على ضرورة الخضوع لتحاليل طبية قبل تناول مختلف المكملات الغذائية، “فأحيانا يعاني بعض الأشخاص من تعب وإرهاق شديدين، بسبب أنيميا حادّة، فتجدهم يشترون المكملات الغذائية، لرفع طاقتهم، رغم أن الأنيميا مرض خطير إذا تجاهلنا علاجه، ويحتاج دواء خاصا ومتابعة طبية “.

الأغذية الصحية من أفضل مصادر الطاقة

وأكدت بأنه قبل اللجوء إلى استهلاك المكملات، علينا تناول الأغذية المحتوية على هذه الفيتامينات. ومنها الموز الغني جدا بعنصر المغنيزيوم، الذي يزيل القلق والتوتر والاكتئاب، ويرخي الأعصاب، والسبانخ الغني جدا بعنصر الحديد، والجوز وسمك التونة والأسماك الدسمة، الغنية جدا بعنصر أوميغا 3 المفيد للذاكرة وعلاج النسيان وزيادة التركيز، والجيد أن التونة والسمك متوفرة بكثرة هذه الأيام، وما على العائلات سوى استهلاكها قبل خروج موسم صيدها.

وختمت بأن “التناول العشوائي للمكملات الغذائية، يمكن أن يسبب نتائج عكسية، تسبب أعراضا خطيرة على صحة الأفراد.. فحذار “.