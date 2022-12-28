إقبال مترشحي البكالوريا على مادتي الرياضيات والفلسفة فقط

دراسة حول الدعم البيداغوجي المجاني تكشف

أظهرت النتائج الأولية لدراسة أنجزها مفتشون بالتنسيق مع أحد مراكز التوجيه المدرسي والمهني، حول الدعم البيداغوجي، إقبال تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، على دروس التقوية المجانية، من أجل تحسين مستواهم الدراسي في مادتين فقط هما الرياضيات والفلسفة، ومن ثمة رفع حظوظ نجاحهم في البكالوريا.

أفادت مصادر “الشروق” أن أحد مراكز التوجيه المهني والمدرسي، بالتنسيق المباشر مع مفتشي التربية الوطنية والتعليم المتوسط، قد أنجز دراسة شاملة حول عملية الدعم البيداغوجي، مست عينة من تلاميذ أقسام الامتحانات المدرسية الرسمية، حيث أظهرت نتائجها الأولية، توافدا مقبولا لتلاميذ السنة رابعة متوسط المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط للدورة المقبلة، على مؤسساتهم التربوية، لأجل تلقي حصص دعم مجانية، لتقوية معارفهم وتحسين مستواهم الدراسي والمعرفي في مادة الرياضيات بشكل خاص إلى جانب مادتي العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية.

وبخصوص تلاميذ السنة ثالثة ثانوي، المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023، فقد أظهرت نفس الدراسة، حضورا قويا لتلاميذ شعبة تسيير واقتصاد، على غير العادة، الذين رفضوا تفويت فرصة الدعم المجاني وأبدوا اهتمامهم الكبير بالعملية، لأجل تحسين مستواهم الدراسي في كافة المواد المميزة للشعب على غرار قانون وتسيير ومناجمنت، في حين تم تسجيل حضور مقبول لمترشحي الشعب العلمية الذين تهاتفوا على ثانوياتهم، من أجل تلقي دروس الدعم في مادة الرياضيات كمادة مميزة لشعبتهم، بالمقابل حرص تلاميذ الشعب الأدبية، على الحضور إلى مؤسساتهم التربوية في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، من أجل مادة الفلسفة لأجل الرفع من معدلاتهم، على اعتبار أن المادة التي لا تزال مسقطة ومحبطة لعدد كثير من المتعلمين.

ووقف مفتشون من خلال نفس الدراسة، على حضور قوي لأساتذة التعليم الثانوي، خاصة الممتازين منهم والذين يتمتعون بسمعة طيبة وسط تلاميذتهم، وذلك بفضل الجهود التي بذلها رؤساء المؤسسات التربوية، الذين أبرموا “اتفاقيات معنوية” معهم، لأجل ضمان دروس دعم مجانية تقدم للتلاميذ في محيط آمن ضمن إطار منظم، خاصة بالنسبة للذين لا يمكن لأولياء أمورهم تحمل نفقات الدروس الخصوصية الباهضة التي أثقلت كاهلهم.

وبلغة الأرقام، أكدت الدراسة ذاتها على أن 75 بالمائة من المتوسطات، قد فتحت أبوابها أمام التلاميذ منذ اليوم الأول من انطلاق حصص الدعم البيداغوجي، في حين بلغت نسبة التحاق تلاميذ الرابعة متوسط بمؤسساتهم التربوية 33 بالمائة، بالمقابل حرصت نسبة 45 بالمائة من الثانويات على فتح أبوابها أمام مترشحيها المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، تجسيدا للمنشور الوزاري رقم 991 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010، المتضمن نظام الدعم البيداغوجي الموجه لتلاميذ أقسام الامتحانات، في حين تم تسجيل حضور نسبة 12 من المتعلمين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بحصص الدعم من أجل تقوية مستواهم في مادتين فقط وهما الرياضيات والفلسفة.

وأضافت مصادر “الشروق” بأنه برغم أن المنشور الوزاري رقم 64 الصادر عن المديرية العامة للتعليم، والمتضمن تنظيم حصص الدعم البيداغوجي، والذي حذر من استغلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء لبرمجة حصص للاستدراك، إلا أن بعض رؤساء المؤسسات التربوية، قد بادرت بتعويض الدروس في بعض المواد، لعدة أسباب أبرزها تأخر التحاق الأساتذة بمناصب عملهم، في حين ناشدوا المسؤول الأول عن القطاع التدخل لمنحهم السلطة التقديرية وحرية التصرف بناء على خصوصية مؤسساتهم التربوية.