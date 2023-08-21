إقبال متزايد للمواطنين على البقوليات في نقاط البيع المعتمدة بولايات الشرق

نفاد الكميات المعروضة مع الساعات الأولى من كل يوم

على الرغم من حرارة الجو وعزوف أغلب المواطنين عن استهلاك البقوليات، إلاّ أن ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة لدى تجار التجزئة، دفع بالمواطنين للإهتمام بها واقتناء كميات منها.

وفي ظل تزايد الطلب على البقوليات، بادرت السلطات العمومية إلى فتح العديد من نقاط البيع على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عبر مختلف الولايات، وبأسعار متدنية تعتبر أسعارا مرجعية عبر كامل التراب الوطني، ففي ولاية سكيكدة، وضعت تعاونية الحبوب والبقول الجافة، خطة لتمكين المستهلك من الحصول على البقوليات الجافة بالسعر المرجعي، وحمايته بذلك من المضاربة والبزنسة الحاصلة في السوق، من طرف بعض السماسرة والتجار، وقال مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة للشروق، بأنه تم فتح ثماني نقاط بيع عبر إقليم للولاية موزعة على كل من سكيكدة، حمادي كرومة، الحروش، صالح بوالشعور، عين شرشار والرفراف بعيون بوزيان، بحيث يتم ضخ كميات كبيرة من البقوليات والأرز، يوميا نحو نقاط البيع هذه، بينما تشرف مؤسسة أقروديف العمومية، على تسيير عشر نقاط بيع أخرى، بإقليم الولاية، وذلك بنفس الأسعار المرجعية، بحيث تم تسقيف الأسعار بنفس سعر الشراء، وأغلى سعر هو سعر الحمص، الذي لم يتجاوز 360 دينار، بينما يبلغ العدس والفاصولياء، ما بين 260 و280، والأرز بـ 140 دينار.

وقال مدير التعاونية بأن هناك إقبالا للمستهلكين على نقاط البيع محتشما، لكون الوقت صيفا، أين يتراجع الطلب على البقوليات، مشيرا إلى تواصل العمل بهذه الطريقة، مع العمل على إغراق السوق مستقبلا، مع تقدم الأيام وتزايد الطلب على البقول الجافة.

وفي ولاية قالمة، تشهد نقاط بيع البقوليات الموزعة على عدد من بلديات إقليم الولاية، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، حيث تنتهي الكميات التي توزع على نقط البيع مع الساعات الأولى من الصباح، حيث وقفت “الشروق اليومي” صبيحة أمس، على جمع من المواطنين الذين قدموا لاقتناء البقوليات من نقطة البيع المتواجدة على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة لمدينة قالمة، لكن الحظ لم يسعفهم في ذلك، بعدما تأخروا في الوصول على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وقال المحاسب بنقطة البيع، السيد لحسن بوزيت، لـ”الشروق”، إن تعاونية الحبوب والبقول الجافة خصصت نقاط للبيع، موزعة عبر مختلف جهات إقليم الولاية، منها نقطتين بكل من بلديتي وادي الشحم ووادجي، ونقاط بيع بكل من وادي الزناتي تاملوكة وعين تراب عين العربي وعين مخلوف بالجهة الجنوبية للولاية بالإضافة الى نقطتين بكل من بلديتي مجاز عمار والركنية بالجهة الغربية، بالإضافة إلى نقطة بيع البقوليات بمدينة قالمة، مع تخصيص شاحنات محملّة بمختلف البقوليات المتوفرة كل صباح لتجوب البلديات التي لا تتوفر على نقط بيع تابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بقالمة.

وعن البقوليات المتوفرة، يقول السيد لحسن بأن المتوفرة في الوقت الحالي هي الفاصولياء المستوردة بسعر 260 د.ج للكيلوغرام الواحد والأرز المستورد بسعر 140 د.ج للكلوغرام الواحد، كما أن نقاط البيع المعتمدة تبيع الحمص المحلي بسعر 150 د.ج والعدس المحلي بسعر 150دج، مؤكدا على الإقبال المتزايد للمواطنين على المنتج المحلي.

وذكر السيد محمد شوفة الذي ساعفه الحظ في اقتناء الأرز والفاصولياء، بأنه قام بطبخ هاتين المادتين وأن عائلته أوصته باقتناء كميات منها تحسبا للأيام المقبلة، في ظلّ الغلاء الذي شهدته أسعار البقوليات في الأيام الأخيرة، مضيفا بأنه سيعود في اليوم الموالي للبحث عن كمية من الحمص والعدس المحلي والمنتج بسهول تاملوكة خاصة بوادي الزناتي وعين رقادة. فيما تأسف السيد زين الدين بن هاني عن عدم حصوله على الفاصولياء المعروضة في نقاط البيع التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، بعدما سمع على جودتها وأسعارها المتدنية التي لا تتجاوز عتبة الـ 260 د.ج مؤكدا بأنه سيعود مجددا للبحث عنها لاقتناء كميات منها تحسبا لبرودة الطقس خلال فصل الشتاء. وتشتهر بعض مناطق ولاية قالمة بإنتاج الحمص المحلي والعدس المحلي خاصة بالجهة الجنوبية لإقليم ولاية قالمة، كبليات عين رقادة وتاملوكة ووادي الزناتي، التي تنتج كميات معتبرة من البقوليات التي ستوجه في الأيام القليلة القادمة إلى نقاط البيع المعتمدة وبالسعر المرجعي.