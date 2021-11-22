إقبال محتشم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أطباء يطمئنون بخصوص الجرعة الثالثة

لا يزال الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعديد الولايات محتشما، حسبما لاحظه مراسلو “الشروق”، وهذا رغم النداءات التي وجهها الأطباء والمختصون للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية، لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، لتجنب الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، في ظلّ تزايد المخاوف من الموجة الرابعة التي يقول الأطباء، بأنها قد تكون الأكثر خطورة من حيث انتشار العدوى وسرعة انتقال الفيروس، كما أن اللقاح لا يحمي من الإصابة بالفيروس بل يقلل من مضاعفاته الخطيرة على الجسم.

وكشفت الإحصائيات التي سجلتها مصالح المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقالمة، عن عدم اهتمام المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية بتلقي الجرعة الثالثة، حيث إنه ومنذ إطلاق العملية تم تسجيل تلقي 70 شخصا فقط للجرعة الثالثة. كما أكد الدكتور صالح عميروش الطبيب المنسق بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقالمة، في تصريحه للشروق، على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاح لتحقيق المناعة الجماعية تحسبا للموجة الرابعة من وباء كورونا، مضيفا أن الجرعة الثالثة تكون أكثر أمانا للفرد الذي تلقى الجرعة الثانية، حيث يجب أن تكون المدة الزمنية بينهما 6 أشهر، كما استحسن أن يكون نوع اللقاح مختلفا بين الجرعة الثانية والثالثة، مؤكدا على ضرورة العودة سريعا للتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي، لتجنب الإصابة بالفيروس بعد عودة ارتفاع أعداد المصابين ولو بصفة تدريجية يوميا.

وقد سجلت الوحدات الصحية بالولاية، وبعد استقرار الوضعية الوبائية وتراجع عدد الإصابات المسجلة يوميا، في الشهرين الماضيين، تراجعا في عدد المقبلين على تلقي اللقاح عموما، حيث إن التوافد على المراكز الصحية لتلقي الجرعة الأولى أصبح ضئيلا ومحتشما، كما أن المواطنين تخلوا عن إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي لمجابهة فيروس كورونا، خاصة ما تعلق منها بارتداء القناع الواقي واستعمال المعقمات وغسل الأيدي وتفادي مختلف التجمعات، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي من شأنها التقليل من حدّة انتشار الفيروس.

من جهته، مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقالمة، وليد سلاماني، أكد للشروق اليومي توفر مختلف أنواع اللقاحات على مستوى مختلف الوحدات الصحية، بهدف تحقيق المناعة الجماعية تحسبا للموجة الرابعة من الوباء التي يحذر المختصون من خطورتها، ودعا المواطنين غير الملقحين في ذات السياق إلى ضرورة التقرب من مراكز التلقيح لتلقي الجرعة الأولى، حسب اختيارهم لنوع اللقاح المتوفر، لتفادي التعرض لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا الخطير، والذي يهدد الصحة العمومية، بسبب سرعة انتشاره.