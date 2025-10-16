إقبال واسع على الدفع عبر الهاتف في الجزائر

دي زاد موب باي" يتجاوز 70 ألف مستخدم في أقل من عام

يشهد نظام الدفع عبر الهاتف النقال “دي زاد موب باي” (DZ Mob Pay) اعتمادًا متناميًا منذ إطلاقه مطلع عام 2025، حيث بلغ عدد مستخدميه نحو 70 ألف مستخدم و10 آلاف تاجر، وفق ما كشفه رئيس قسم التجمع النقدي الآلي، أبو بكر بلول.

وأوضح بلول، لـ”وأج” في تصريح على هامش معرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية “إكسل إكسبو” المنظم من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري، أن المنصة سجلت حوالي 8 آلاف معاملة إلى غاية اليوم تشمل عمليات الدفع بين الأفراد والتجار.

وأشار المتحدث إلى أن سبعة حلول بنكية للدفع تم إدماجها فعليًا ضمن النظام، وتشمل خمس بنوك عمومية وبنكين خاصين، على أن تنضم مؤسستان بنكيتان جديدتان قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد بلول أن انضمام مؤسسة بريد الجزائر قريبًا إلى آلية “دي زاد موب باي” سيعزز من عدد المستخدمين ويدعم انتشار الدفع الإلكتروني في السوق المحلية، لافتًا إلى أن “بريد الجزائر يعمل على تطوير واعتماد حله الخاص بالدفع الإلكتروني، وقد أودع ملفه لدى التجمع النقدي الآلي تمهيدًا لإدراجه في النظام فور استكمال المراحل التقنية”.

وبيّن أن تطبيق “بريدي موب” يسجل حاليًا نحو خمسة ملايين معاملة شهرية في نمط ما بين البنوك، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد ربطه بشبكة “دي زاد موب باي”، ما يعزز التكامل بين مختلف الخدمات البنكية.

ويُعد “دي زاد موب باي” حلاً وطنياً للدفع عبر الهاتف النقال طوره التجمع النقدي الآلي بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني وتعميم استخدامها بوسائل آمنة وسهلة تتماشى مع احتياجات الأفراد والمؤسسات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات العمومية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الاستفادة من الخدمات البنكية الحديثة، حيث تتيح المنصة للمستخدمين دفع مشترياتهم عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وإجراء التحويلات المالية الفورية بين الأفراد أو المهنيين.

ويُذكر أن التجمع النقدي الآلي، الذي تأسس سنة 2014، يضطلع بمهمة ضمان مطابقة أنظمة ووسائل الدفع للمعايير المعتمدة، ويسعى إلى تعميم استخدام الوسائل الإلكترونية وتعزيز النشاط النقدي عبر تطوير الأدوات الحديثة للدفع.