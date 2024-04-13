إقبال واسع على عروض المرابحة وبطاقة “فيزا” والدفع الإلكتروني

حملة تحسيسية ناجحة لبنك التنمية المحلية خلال رمضان

حقق بنك التنمية المحلية نتائج إيجابية في برنامجه التحسيسي لشهر رمضان، والذي تم خلاله تجنيد جميع المديريات الجهوية للبنك والوكالات التابعة لها عبر ربوع الوطن، حيث شمل المراكز التجارية وقاعات العرض المتعاقدة مع البنك والساحات العمومية، والمدارس.

وعرف العرض الترويجي “خصم 50٪ على هامش الربح” نجاحا باهرا فيما يخص مرابحة استهلاك، كما تم تخفيض رسوم الحصول على بطاقة “فيزا” بنسبة 50٪ للمعتمرين، حيث حقق هذا العرض هو الآخر إقبالا لافتا، مما يؤكد على شغف المواطنين بحلول الدفع الإلكتروني، وأهمية هذا النوع من العروض لتشجيع الشمول المالي.

وعلى هامش هذه المبادرة، نظم البنك أيامًا توعوية حول استخدام أجهزة الدفع الإلكترونية TPE، والتي هدفت أساسا إلى تعريف المواطنين والتجار بمزايا استخدام هذه الأجهزة، ونشر الوعي حول أهميتها في تحسين كفاءة المعاملات المالية وسرعتها وأمانها.

ووفقًا لآخر إحصائيات بنك التنمية المحلية، فقد تم نشر أكثر من 300 جهاز دفع إلكتروني TPE خلال الثلاثي الأول لسنة 2024، أما بالنسبة للعمليات المنجزة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني”TPE”، فقد شهدت ارتفاعا بـ18٪ بالمائة.

وقفز عدد عمليات الدفع عبرTPE، إلى أكثر من مليون عملية في 2023، ما يمثل أكثر من 7 ملايير دينار، ما يؤكد على تزايد اعتماد المواطنين على الدفع الإلكتروني في مختلف معاملاتهم المالية.

وأكد بنك التنمية المحلية، في بيان إعلامي، التزامه الراسخ بمواكبة التطورات الاقتصادية الوطنية ومواصلة جهوده في مجال التواصل مع المواطنين وترقية الثقافة المصرفية.