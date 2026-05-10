إدارة الموقع
إقبال واسع على معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط في طبعته الثامنة

وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
جانب من فعاليات المعرض

يشهد معرض المنتجات والخدمات الجزائرية في طبعته الثامنة، المقام بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إقبالا معتبرا من الزوار والمهنيين الموريتانيين، وسط اهتمام متزايد بجودة وتنوع المنتجات الجزائرية المعروضة في مختلف القطاعات.

وأوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المنظمة للتظاهرة، أن اليوم الخامس من المعرض، الممتد من 5 إلى 11 ماي الجاري، عرف توافدا لافتا للعائلات والمهنيين الذين أبدوا اهتماما خاصا بالمنتجات والخدمات الجزائرية، لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الصيدلانية، ومواد البناء، والتجهيزات الكهرومنزلية، إلى جانب الخدمات الصحية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الاهتمام يعكس مستوى الثقة الذي اكتسبته السلع الجزائرية داخل السوق الموريتانية من حيث الجودة والقدرة التنافسية، في ظل الإرادة المشتركة بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير الشراكة التجارية بما يخدم مصالح البلدين.

وبالتوازي مع فعاليات المعرض، تتواصل لقاءات الأعمال الثنائية بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الموريتانية، بهدف بحث فرص الشراكة والاستثمار وتوسيع قنوات التوزيع والتسويق، بما يسهم في دعم المبادلات التجارية البينية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويشارك في هذه التظاهرة أكثر من 350 مؤسسة جزائرية تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، في خطوة تعكس القدرات الاقتصادية التي باتت تتمتع بها الجزائر، إلى جانب توجهها الاستراتيجي الرامي إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز حضور المنتوج الوطني داخل الأسواق الإفريقية.

