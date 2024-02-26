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الجزائر
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

إقرار دولي بجهود الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان

الشروق أونلاين
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إقرار دولي بجهود الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان
أرشيف
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني يوم الإثنين بسيدي بلعباس، أن انتخاب الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمثل إقرارا دوليا بجهود الجزائر في هذا المجال.

وأشاد زعلاني لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بجامعة بلعباس بمواقف الجزائر “الثابتة والمشرفة لحماية حقوق الإنسان، ونصرة القضية الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة”.

وقال رئيس المجلس إن الجزائر “لم ولن تتخلى عن مبادئ بيان أول نوفمبر. وهي تعمل دوما على دعم القضايا العادلة، وتؤمن بحق الشعوب في تقرير المصير”.

كما نوّه المسؤول ذاته، بالجهود المبذولة لترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتكريس دولة القانون في البلاد.

وذكر زعلاني أن “النشاط المتميز للجزائر في مجال حقوق الإنسان، جعل المجتمع الدولي يقر بأهمية الجزائر في هذا المجال”.

“والدليل على ذلك انتخابها للمرة الثالثة في عضوية المجلس الأممي، بحصدها 178 صوتا. وهو ما يمثل إقرار دوليا بجهود البلاد”، يضيف المتحدث.

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