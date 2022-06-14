إقصاءات بالجملة لمترشحي البكالوريا بسبب الغش

العلميون يستدركون صدمة الرياضيات

اجتاز الثلاثاء، قرابة 700 ألف مترشح امتحان شهادة البكالوريا الحقيقي، إذ كانوا على موعد مع اختبارات المواد المميزة للشعب الست، وهو ما مكن العلميين من استدراك صدمة الرياضيات، بتحقيق أداء جيد في اختبار مادة العلوم الذي كان في المتناول، في حين تم إقصاء عدد كبير من الممتحنين من الامتحان بسبب “الحروز” خاصة في اختبار مادة الشريعة الإسلامية.

الأدبيون في أحسن رواق.. في اليوم الثالث على التوالي

مر امتحان شهادة البكالوريا في يومه الثالث، على المترشحين شعبة آداب وفلسفة، بردا وسلاما، حيث غادروا قاعات الامتحان بمعنويات مرتفعة على أمل نيل الشهادة، بسبب طبيعة المواضيع التي طرحت عليهم في اختبار الفلسفة التي تعد مادة أساسية ومعاملها 6، والتي وردت على حد تعبيرهم، سهلة ومباشرة ولا تحمل تعقيدات وكذا في متناول المترشح المتوسط، وتفاءل ممتحنون لعدم اصطدامهم بأسئلة مفخخة، على أن يتنفسوا الصعداء الأربعاء باختتام الامتحان عبر اجتياز الاختبار في مادتي التاريخ والجغرافيا واللغة الأمازيغية.

وأشارت مصادر “الشروق”، أن أحد المواضيع الاختيارية التي طرحت على المترشحين شعبة آداب وفلسفة، قد تناولته بعض المدارس الخاصة في امتحان شهادة البكالوريا التجريبي، الذي برمج شهر ماي الفارط.

العلميون يتجاوزون صدمة الرياضيات

وبخصوص المترشحين شعبة علوم تجريبية، فقد خففت مواضيع مادة علوم الطبيعة والحياة، والتي تعد مادة مميزة “بمعامل6″، صدمة الرياضيات “معامل 5″، التي أحبطت معنوياتهم، إذ أكد مترشحون أن الأسئلة جاءت في المتناول باستثناء طول المواضيع، وهو ما يؤكد بأن مهندسي الأسئلة لهذه الدورة احترموا معايير بناء الموضوع من خلال مراعاة المستوى المتوسط، عكس المواضيع التي طرحت في دورة جوان 2021، والتي شكلت صدمة لدى العديد الممتحنين حتى الممتازين منهم، الذين تحصلوا على علامات إقصائية، مما دفع بهم إلى رفع طعون لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

“قصاصات لآيات قرآنية بالمراحيض”

ومع عدم تسجيل أي حالة تسريب للمواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، لليوم الثالث على التوالي بسبب عقوبة السجن، إلا أن أغلب مراكز الإجراء وقفت على عودة الغش عن طريق “الحروز”، إذ ضبط أساتذة حراس عديد المترشحين متلبسين بالغش عن طريق القصاصات الورقية التي تحمل “آيات قرآنية” في مادة الشريعة الإسلامية، فيما تم العثور على قصاصات أخرى بدورات المياه، الأمر الذي أثار استياء الحراس الذين حرروا محاضر بحالات الغش مرفقة بالوثائق لتطبيق إجراءات الإقصاء لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها 10 سنوات.

من جهته، أحبط رئيس مركز “محمد بن حايك” بالدويرة بالجزائر، محاولات غش، لمترشحين أخفوا قصاصات ورقية تضمنت دروسا مختصرة لمادة الشريعة الإسلامية بدورات المياه، ما أدى به إلى غلق المراحيض.

البكالوريا بعيون الأساتذة

قال أستاذ مادة علوم الطبيعة والحياة بثانوية “عبد الحفيظ بوصوف” بالقبة، روابحية خير الدين، لـ”الشروق”، إن الموضوعين الموجهين للمترشحين شعبة علوم تجريبية، وردا متكافئين من حيث السهولة، حيث لم تخرج مضامين التمارين عن إطار المقرر، وركزت على الوحدات المدروسة في الفصلين الأول والثاني، خاصة بالنسبة للموضوع الأول الذي تناول دروس “المناعة” و”الاتصال العصبي” و”تركيب البروتين”.

وأشار أستاذ المادة، إلى أن المواضيع جاءت خالية من الأخطاء اللغوية والمعرفية، واحترم معدو الأسئلة مقاييس بناء موضوع بكالوريا، وتوقع حصول عدد كبير من التلاميذ على علامات بين الحسنة والجيدة تتراوح بين 14 و15 من 20، و قد تكون العلامات ممتازة.