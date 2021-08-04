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رياضة

إقصاءات جديدة ومشاركة جزائرية بعنوان خيبة بلا حدود!

سليم.ع
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إقصاءات جديدة ومشاركة جزائرية بعنوان خيبة بلا حدود!

لم يختلف اليوم الثاني عشر من المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية عن سابقيه، حيث توالت الإخفاقات، مع محافظة رياضيينا على المراكز الأخيرة..

لم يتمكن المصارع ‏بشير سيد عزارة من استغلال فرصة التنافس على ميدالية برونزية، في الدور الإستدراكي، وأقصيّ أمام الصربي زورابي دوناتشيفيلي، بنتيجة 5-1.

وبدوره المصارع عبد الحق خرباش في فئة وزن 57 كلغ، لم يتمكن من الصمود، والمضي قدما في المنافسة، بعدما أقصيّ على يد بلغاري فانجيلوف فالنتينوف بنتيجة 11-0 .

أما المصارع فاتح بن فرج الله، فلم يخرج عن القاعدة، وأقصيّ أمام السويسري ريشموث بنتيجة 6-2، في اختصاص المصارعة الحرة وزن 86 كلغ.

وفي سباق 500 متر فردي للكانوي كياك، احتلت أميرة خريس المركز السابع والأخير، لتودّع بدورها المنافسة.

وفي ماراطون السباحة 10 كلم، حلّت السباحة الجزائرية سعاد شرواطي في المركز الأخير من أصل 25 متسابقا، وبتوقيت 2.17.21 سا، متأخرة عن صاحبة الذهبية البرازيلية آنا مارسيلا بـ17 دقيقة.

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