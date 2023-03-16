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إقصاء أزيد من 86 ألف مستفيد من منحة البطالة لهذا السبب

الشروق أونلاين
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إقصاء أزيد من 86 ألف مستفيد من منحة البطالة لهذا السبب
ح.م

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، الخميس، عن إلغاء استفادة أزيد من 86 ألف شخص من منحة البطالة.

وأوضح عبد القادر جابر في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن جهاز المراقبة على البطاقية الوطنية للمستفيدين والذي أطلقته الوكالة الوطنية لمكافحة الغش أحصى إلغاء استفادة ما يزيد عن 86 ألف و400 من منحة البطالة على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، أكد جابر تخصيص أكثر من 102 ألف منصب بيداغوجي لفئة عديمي التأهيل والذي يندرج في إطار مرافقة المستفيدين من منحة البطالة.

وصرح المتحدث ذاته أن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بتوجيه أكثر من 99 ألف مستفيد من منحة البطالة لتلقي تكوينا تأهيليا أوليا على مستوى مراكز التكوين المهني.

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