إقصاء إيمان خليف: تضامن عربي وشماتة الذباب المغربي!
تضامن نشطاء عرب مع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بمجرد إقصائها من خوض النّهائي العالمي، فيما تم تسجيل شماتة ذباب النظام المغربي، وتنمر دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل.
وضجت شبكات التواصل الاجتماعي مساء السبت، بالمنشورات الداعمة لـ “خليف” بعدما منعها الاتحاد الدولي للفن النبيل من خوض المنازلة النهائية في بطولة العالم.
اللجنة الأولمبية الجزائرية تتضامن مع البطلة إيمان خليف:
ايمان خليف رمز التحدي 🥊
ايمان خليف الاقوى والافضل 🏅
فلنتحد جميعا يدا واحدة لدعم نجمتنا 🙏 pic.twitter.com/HW5TZVvHre
— خنفر زاوي 🇩🇿 🇩🇿 (@KKhnfr) March 25, 2023
مؤلم جدا أن تحس بالضعف والحقرة في منافسة وصلت إلى نهايتها.. ستبقين بطلة في أعين بلدك وأنت كسبت المنازلة مسبقا لأن الخصم متأكد من الخسارة فلم يكن لديه حل غير استبعادك 🫡🇩🇿
Iman has been wronged, the whole people are with you, and we are proud of your achievements for Algeria 🫡🇩🇿 pic.twitter.com/YyjATuHKk7
— ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ 🇩🇿 (@Aouatef23Dz) March 25, 2023
اللجنة الأولمبية الجزائرية تتضامن مع البطلة إيمان خليف:
ايمان خليف رمز التحدي 🥊
ايمان خليف الاقوى والافضل 🏅
فلنتحد جميعا يدا واحدة لدعم نجمتنا 🙏 pic.twitter.com/HW5TZVvHre
— خنفر زاوي 🇩🇿 🇩🇿 (@KKhnfr) March 25, 2023
وكان يُفترض أن تُنازل الملاكمة الجزائرية منافسة لها من روسيا، في نهائي بطولة العالم للفن النبيل بِالهند، الأحد 26 مارس 2023.
كلنا بنت بلادي 🇩🇿🇩🇿🇩🇿💪💪#كلنا_ايمان_خليف #إيمان_خليف pic.twitter.com/A8vkBAtX5K
— Amina Ben (@AminaBe21649910) March 26, 2023
وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية، السبت، إن سبب المنع “طبّي”، دون الخوض في التفاصيل.
وأضافت بِأنّها “ستتكّفل بِالمُرافقة الطبّية للبطلة، ودعمها في تحضيراتها، استعدادا للدورة الإفريقية المُؤهّلة لِأولمبياد باريس 2024، والمقرّرة بِالعاصمة السنيغالية داكار، في شهر أوت 2023”.
كل دعمي للبطلة الجزائرية إيمان خليف و التي لا تدخر جهدا من اجل رفع راية #الجزائر عالياً بعد ان تم إقصائها ظلما من نهائي بطولة العالم للملاكمة، ان شاء الله انتِ من سترفعين راية الجزائر من قلب باريس في أولمبياد 2024 و تتوجين بالذهب. 🇩🇿 pic.twitter.com/dOPjcblsbh
— Politic vibes – مشاعر سياسية 🇩🇿 (@moohxmed) March 25, 2023
وناشد نشطاء الدولة من أجل التدخل، خاصة بعد رواج فيديو للبطلة وهي تقول بأن الجزائر تتعرض لمؤامرة من قبل أطراف داخلية وخارجية.
يجب على الدولة ان تتدخل لتنظر في امر اتحاديات “العرضات والتحواس”
متضامن مع #إيمان_خليف pic.twitter.com/EndduxIevn
— Benyagoub Otman (@BenyagoubOtman) March 25, 2023
وهاجم ذباب المخزن المغربي البطلة الجزائرية، واصفينها بالذكر، والمتحولة جنسيا، وبمختلف النعوت، ما جعل حرب التعليقات تشتعل بينهم وبين آخرين استنكروا الشماتة والتنمر دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل.
المغاربة يتنمرو على #إيمان_خليف 🇩🇿
والله العظيم ….. شفت تعليقات مستفزة هي جزائرية
هم واش دخلهم
— BLK🇩🇿Z♡YA (@zoiaz12) March 26, 2023
ولفت البعض إلى نقطة مهمة حول ازدواجية المعايير الغربية، حيث يسمحون للرجال المتحولين بالمشاركة في البطولات ويقصون النساء.
بسبب ارتفاع منسوب هرمون التستوسترون تُقصى إيمان خليف من بطولة الملاكمة للسيّدات، بينما رجال يدّعون أنهم سيّدات يجيو و يشاركوا عادي بدعوى الحرية و الخرطي. تفو عليكم و على قوانينكم. pic.twitter.com/n2s88izxxd
— Imen Nafa🌸إيمان نافع (@Imen_Nafa) March 25, 2023
وأكدت إيمان خليف أن اللجنة المنظمة، وحسب تقريرها، ترى أنها ممنوعة من خوض النهائي بسبب المعدل المرتفع لهرمون الذكورة “التستوستيرون” لديها، ما يفرض استبدالها بالتايلاندية شوانافينغ جانيجام، التي تأهلت الملاكمة الجزائرية على حسابها في الدور نصف النهائي.
وقالت في رسالتها: “للأسف، كان حلمي أن أتحدث إليكم في ظروف أفضل من هذه وبالميدالية الذهبية، لكن لسوء الحظ، حسب ما بلغنا أمس، فإنه لا يمكنني المشاركة في اللقاء النهائي، وهذا الذي أسميه مؤامرة”.