“إقصاء الخضر من المونديال مدبّر والبرازيل المرشح للتتويج”

الدولي الجزائري حسام غشة:

كشف الدولي الجزائري حسام غشة لاعب فريق أنطاليا سبور التركي، عن المرشح الأقرب للتتويج بكأس العالم 2022، وتوقعاته بشأن المنتخبات العربية.

وتحدث اللاعب السابق لوفاق سطيف حسام غشة في حوار خص به جريدة “العين الرياضية”، تطرق خلاله عن أزمة مباراة منتخبي الجزائر والكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، واسترجع الدولي الجزائري ذكرياته مع إقصاء الجزائر بشكل درامي، في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال. وقال في هذا الصدد: “لقد آلمنا هذا الإقصاء جميعا، كنا الأجدر بالتأهل ولعبنا بشكل جيد، يعلم الجميع أن الأمر مدبر في وجود تحكيم كارثي. وأتم: “لكن كل الحديث الذي أثير بشأن إعادة المباراة كان مجرد أوهام”.

وتوقع غشة أن يكون مونديال قطر ناجحا بكل المقاييس، بقوله: “لا يخفى على أحد تطور البنية التحتية لدول الخليج وتقدمهم على كل المستويات، بلدان مثل قطر والإمارات والسعودية قادرة على تنظيم مثل هذه البطولات”. وقال حسام غشة إن المنتخبات العربية تتطور نسخة بعد الأخرى في بطولات كأس العالم، مشيرا إلى أن “إقامة النسخة الحالية في بلد عربي ستمنح اللاعبين حافزا إضافيا”.

وبحسب غشة، فإن المنتخب المغربي سيكون “الحصان الأسود” في كأس العالم. وبرر ذلك بقوله: “أرى بأن المنتخب المغربي قوي للغاية، ويمكنه الذهاب بعيدا في المونديال، بالنظر لما يملكه من لاعبين على أعلى مستوى في البطولات الأوروبية، ويجب فقط العمل على الجانب الذهني”.

ويمثل مونديال قطر، الفرصة الأخيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاقتناص اللقب الأغلى في عالم كرة القدم.

وفي هذا الصدد قال غشة: “شخصيا أميل إلى ميسي من الناحية الفنية، لكن رونالدو لاعب يمتلك حضورا كبيرا وجودة عالية، وهو قادر على قلب الموازين”. واستدرك: “لكن أعتقد أن منتخب الأرجنتين يدعم ميسي بدرجة أكبر، ويحقق نتائج متميزة في الفترة الأخيرة، بينما رونالدو يعاني من مشاكل عديدة قد تؤثر عليه في المونديال”.رغم الإشادة بالأرجنتين وميسي، إلا أن غشة يعتقد أن “البرازيل المرشح الأقوى للقب”.وبرّر ذلك بقوله “لاعبو البرازيل لديهم روح الجماعية وتقاليد في المونديال وأسماء قوية للغاية، ذلك هم أبرز المرشحون”.