إقصاء الخضر… وخليفة بيتكوفيتش في جدول الأعمال

اجتماع حاسم للمكتب الفدرالي السبت المقبل

تتجه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) نحو إجراء تغييرات جذرية على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، حيث ستكون المشاركة الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2026 المحور الأساسي على طاولة اجتماع المكتب الفدرالي المقرر عقده السبت المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في سياق استثنائي ومشحون، عقب خروج “محاربي الصحراء” من الدور ثمن النهائي (الـ16) للمونديال؛ وهو الإقصاء الذي فجّر موجة غضب عارمة بين الجماهير الجزائرية، ليس بسبب النتيجة الفنية فحسب، بل جراء الأداء الشاحب والمخيب الذي ظهر به رفقاء القائد رياض محرز تحت قيادة التقني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش طيلة مباريات الدورة.

وأفاد مصدر عليم بأن مبنى دالي إبراهيم يعتزم اتخاذ جملة من القرارات الحاسمة والصارمة لامتصاص الغضب الجماهيري، حيث سيخضع عمل المدرب الوطني وطاقمه الفني لتقييم شامل وعميق.

وتبدو بوادر فك الارتباط مع بيتكوفيتش تلوح في الأفق بوضوح، بهدف ترتيب البيت وضخ دماء جديدة في جسد “الخضر” قبل المحك الرسمي القادم، والمتمثل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 التي ستنطلق نهاية سبتمبر المقبل.من جانبه، فضّل رئيس الاتحادية، وليد صادي، إضفاء الطابع القانوني والمؤسساتي على هذه الخطوات؛ حيث فضّل حسم القرارات المصيرية داخل قاعة الاجتماعات وبحضور كافة أعضاء المكتب الفدرالي وفقًا للقانون الأساسي للهيئة، لتأخذ القرارات طابعًا جماعيًا يتحمل فيه الجميع المسؤولية لتصحيح مسار النخبة الوطنية.