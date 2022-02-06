إقصاء “الكناري”

خرج فريق شبيبة القبائل مساء الأحد، مُبكّرا من مضمار منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

واكتفت الشبيبة بِفوز صغير (2-1) على الضيف نادي ليوباردس من إيسواتيني، لِحساب إياب الدور الثالث من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وكان لقاء الذهاب بِإيسواتيني في أواخر نوفمبر الماضي، قد انتهى بِخسارة شبيبة القبائل (0-1). وهو ما أقصى فريق “الكناري” (قاعدة الهدف بعيدا عن الدّيار).

واحتضن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم تونسي.

وبادر فريق شبيبة القبائل إلى التسجيل في الدقيقة الـ 4، بِواسطة المدافع المالي يعقوب دومبيا. وتلقّت شباك الحارس ياسين سيدي صالح هدف التعادل، في مطلع الشوط الثاني. ثمّ أضاف الجزائريون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 88، عن طريق متوسط الميدان عمّار العرفي.

وكانت “الكاف” قد أجّلت مباراة العودة مرّتَين: الأولى في مطلع ديسمبر الماضي، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا” (فيروس أوميكرون) في إيسواتيني، وخضوع لاعبي شبيبة القبائل إلى الحجر الصحي والعلاج، بعد عودتهم إلى أرض الوطن. والثانية في الـ 28 من جانفي الماضي، بِسبب تأخّر قدوم نادي ليوباردس إلى الجزائر، نتيجة مروره في سفريته على تركيا (لم يستقلّ طائرة خاصّة)، وتهاطل الثلوج هناك، وتعطّل حركة النقل الجوّي.