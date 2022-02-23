إقصاء المنتخب النّسوي

أُقصي المنتخب الوطني النّسوي لِكرة القدم مساء الأربعاء، من الدور الأخير لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 لِفئة الإناث.

وتعادل المنتخب الوطني إناث بِنتيجة هدف لِمثله مع ضيفه الجنوب إفريقي، ضمن إطار إياب الدور الأخير من تصفيات “الكان” النّسوي.

وكانت لاعبات الناخبة الوطنية راضية فرتول قد انهزمن بِثنائية نظيفة، في لقاء الذهاب بِجنوب إفريقيا، وهو ما حرمهن من المشاركة في البطولة القارّية.

واحتضن ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين أطوار مباراة العودة، تحت إدارة طاقم تحكيم من تونس.

وسجّلت هدف المنتخب الوطني النّسوي في مباراة العودة، متوسّطة الميدان سيليا كوي في الوقت بدل الضّائع (45+2). بينما تلقّت حارسة المرمى الجزائرية كلوي نغازي يمينة هدف التعادل الجنوب إفريقي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62.

وسبق للمنتخب الوطني النّسوي المشاركة في 5 نسخ لِكأس أمم إفريقيا إناث، آخرها في طبعة 2018 بِغانا. وفي كلّ البطولات ودّع السّباق من الدور الأوّل.

ونظّمت “الكاف” 13 نسخة لِكأس أمم إفريقيا إناث، ما بين 1991 و2018. وألغت طبعة 2020 بِالكونغو برازافيل، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.