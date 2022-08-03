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رياضة

إقصاء المنتخب الوطني أواسط

علي بهلولي
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إقصاء المنتخب الوطني أواسط
ح.م
لقطة من مباراة أواسط الجزائر ومصر.

لم يتمكّن المنتخب الوطني أواسط مساء الأربعاء، من بلوغ نهائي البطولة العربية لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وخسر أواسط “الخضر” بِنتيجة (1-3) أمام نظرائهم من مصر، لِحساب نصف نهائي البطولة العربية.

وسجّل هدف المنتخب الوطني أواسط المهاجم لحلو أخريب في الدقيقة الـ 70، وهو لاعب (17 سنة) يرتدي زيّ فريق شبيبة القبائل لِصنف الأواسط.

واهتزّت شباك حامي العرين أسامة ملالة حارس مرمى المنتخب الوطني أواسط، بِثلاثة أهداف مصرية في الدقائق الـ 10 والـ 40 والـ 74.

واحتضنت مدينة أبها السعودية هذه المباراة، تحت إدارة حكم ساحة من البحرين، بِمساعدة زميلَين له من الإمارات ولبنان.

وفي مباراة أخرى عن الدور نصف النهائي، فاز أواسط السعودية بِخماسية نظيفة على نظرائهم من فلسطين.

وتُجرى المقابلة النهائية بين أواسط السعودية ومصر، مساء السبت المقبل. مع الإشارة إلى أن لوائح المنافسة لا تنصّ على وجود مباراة ترتيبية، لِتحديد صاحب المركز الثالث.

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