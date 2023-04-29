إقصاء بلوزداد و”الكناري” وتأهّل توغاي وقندوسي

لقطة من مباراة العودة بين نادي صنداونز وشباب بلوزداد.

ودّع فريقا شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، السبت، منافسة رابطة أبطال إفريقيا. بينما تأهّل اللاعبان الجزائريان محمد الأمين توغاي وأحمد قندوسي لِنصف النّهائي.

وخسر شباب بلوزداد بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف نادي صنداونز الجنوب إفريقي، بِرسم إياب ربع النّهائي.

وكان لقاء الذّهاب بِالجزائر قد انتهى أيضا بِخسارة “أبناء العقيبة”، لكن بِنتيجة (1-4). وهي الحصيلة العامّة التي أبعدت فريق المدرب نبيل الكوكي من السّباق.

ولُعبت مباراة العودة بِجنوب إفريقيا، تحت إدارة حكم ساحة من موريتانيا.

وبادر مدافع فريق شباب بلوزداد سفيان بوشار إلى التسجيل، في الدقيقة الـ 24.

وتلقّت شباك حامي العرين ألكسيس قندوز حارس الشباب هدفَين جنوب إفريقيَين، في الدقيقتَين الـ 45 والـ 49.

وتعادلت شبيبة القبائل بِهدف لِمثله مع المُضيّف نادي الترجي التونسي، لِحساب مواجهة الإياب، أدارها حكم ساحة من الكونغو الديموقيراطية.

وكان “الكناري” قد انهزم في لقاء الذّهاب بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة العامّة التي أقصته.

وسجّل هدف الشبيبة المهاجم آدم رجم في الدقيقة الـ 85، بينما تلقّت شباك زميله الحارس عبد الرحمان مجادل هدفا تونسيا في الدقيقة الـ 49.

ولعب المدافع الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي كامل أطوار لقاء العودة، بِزيّ نادي الترجي.

وتعادل الأهلي المصري سلبا خارج القواعد مع الرجاء المغربي، فتأهّل للمربّع الذّهبي بعد أن فاز بِميدانه ذهابا (2-0).

وتابع متوسّط الميدان الجزائري أحمد قندوسي أطوار مواجهة العودة، من دكّة بدلاء فريقه الأهلي المصري.

برنامج نصف النّهائي:

الترجي التونسي – الأهلي المصري

الوداد المغربي – صنداونز الجنوب إفريقي.

وتُقام مواجهتا الذّهاب بِملعبَي الناديَين المذكورَين في الأوّل، بِتاريخَي الـ 12 والـ 13 من ماي المقبل. وتُجرى مقابلتا العودة في الـ 19 والـ 20 من الشهر ذاته.