إقصاء بوعناني ولحولو في نصف النهائي

"مونديال" ألعاب القوى

أقصي العداءان الجزائريان، أمين بوعناني (110 متر حواجز) وعبد المالك لحولو (400 متر حواجز)، أمس الاثنين، في دور نصف النهائي، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، الجارية فعالياتها بمدينة يوجين الأمريكية (15 إلى 24 جويلية).

ولم يفلح بوعناني (24 عاما) في التأهل إلى نهائي سباق الـ110 متر حواجز بعد احتلاله المركز الثالث في السلسلة الأولى بزمن قدره (13.37ثا) وذلك رغم تحطيمه للرقم الوطني والشخصي. من جانبه أخفق لحولو في نيل تأشيرة التأهل إلى السباق النهائي لـ400 متر حواجز، بعد حلوله في المركز الخامس، ضمن السلسلة الثانية، بتوقيت قدره 48.90، محققا في المجموع التوقيت الـ10 من 24. وكان العداءان الجزائريان، بلال ثابتي وهشام بوشيشة قد أقصيا يوم السبت الماضي من سباق الـ3000 متر موانع، عقب احتلالهما تواليا المركزين الـ11 والـ9 في مجموعتيهما.

يذكر أن الجزائر تشارك في هذه البطولة العالمية بسبعة عدائين، حيث يتنظر أن يدخل المنافسة كل من سليمان مولى وجمال سجاتي وياسين حتحات في سباق 800 متر المزمع إجراءه الأربعاء.