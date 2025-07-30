إقصاء توبة

ودّع اللاعب الدولي الجزائري أحمد وفريقه باناتينايكوس اليوناني مساء الأربعاء، سباق رابطة أبطال أوروبا.

وتعادل فريق باناتينايكوس بِهدف لِمثله مع ضيفه نادي رينجرز الأسكتلندي، بِرسم إياب الدور الثاني.

وكان ممثل الكرة اليونانية قد خسر خارج القواعد ذهابا بِنتيجة (0-2)، وهي الحصيلة العامة التي أقصته.

وحاض المدافع توبة كامل أطوار المقابلتَين، بِزي نادي باناتينايكوس.

وبعد هذا الإقصاء، ووفقا للوائح المنافسة، سيتحوّل أحمد توبة وفريقه باناتينايكوس اليوناني إلى الدور الثالث لِمسابقة الدوري الأوروبي، في لقاءَين يُلعبان بِتاريخَي الـ 7 والـ 14 من أوت المقبل. وبِالضبط سيُواجهان الفائز من مقابلتَي بشكتاش التركي وشاختار الأوكراني.

وفاز شاختار خارج القواعد بِتركيا ذهابا (2-4)، وتُقام مباراة العودة هذا الخميس.