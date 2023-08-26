إقصاء جمعية الشلف

أُقصي فريق جمعية الشلف مساء السبت، من الدور الثاني لِمنافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وخسرت جمعية الشلف أمام الضّيف نادي بيندل النيجيري بِواقع ركلات الترجيح (3-4)، عقب انتهاء مباراة العودة في وقتها الأصلي بِنتيجة هدف دون ردّ لِمصلحة رجال المدرب عبد القادر يعيش.

وكان لقاء الذهاب بِنيجيريا قد انتهى بِخسارة “صقور الونشريس” بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة العامّة التي أبعدت مُمثّل الكرة الجزائرية من السباق. مع الإشارة إلى أن لوائح المنافسة لا تتضمّن لعب شوطَين إضافيَين.

واحتضن أطوار مباراة العودة ملعب “سالم مبروكي” بِالرويبة، تحت إدارة تحكيم ليبي.

وسجّل هدف جمعية الشلف في لقاء الإيّاب، اللاعب يوبا عقياب في الدقيقة الـ 43.