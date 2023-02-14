إقصاء سطيف والمولودية وجيجل تُواصل المغامرة

خرج فريقا وفاق سطيف ومولودية الجزائر، الثلاثاء، من سباق كأس الجمهورية. فيما يُواصل شباب جيجل المغامرة في هذه المنافسة.

وانهزم وفاق سطيف بِهدف لِصفر بعد الوقت الإضافي أمام الزائر فريق شبيبة الساورة، في مباراة تندرج ضمن إطار الدور الـ 16 لِمسابقة الكأس.

ونال الوفاق 8 كؤوس، بينما كان بلوغ ربع نهائي موسم 2017-2018 أفضل حصيلة لـ “نسور بشار”.

وخسرت المولودية بِثنائية نظيفة أمام المُضيّف نجم مقرة، في لقاء مُتأخّر انْتُظم بِرسم الدور الـ 32 لِمسابقة كأس الجمهورية.

وإذا كانت مولودية الجزائر قد أحرزت 7 كؤوس، فإن نجم مقرة بلغ نصف نهائي نسخة 2003-2004، وهي أفضل نتيجة له.

وفي مواجهة أُخرى متأخّرة لِحساب الدور الـ 32، أسالت مولودية العلمة من القسم الثاني العرق البارد لِشباب بلوزداد، صاحب كأس الطبعة الماضية (2018-2019)، وألقاب البطولة في مواسمها الثلاثة الأخيرة.

وكانت “الفاف” قد ألغت منافسة كأس الجمهورية في ربع نهائي استحقاق 2019-2020، كما لم تُبرمج دورتَي 2020-2021 و2021-2022، بِسبب جائحة “كورونا”.

وإلى غاية الدقيقة الـ 57، كانت مولودية العلمة مُتخلّفة في النتيجة بِثنائية نظيفة، قبل أن تُسجّل هدفَين، وتُجبر شباب بلوزداد على لعب الوقت الإضافي بِميدان “20 أوت 1955” بِالعناصر.

وأحرز الشباب هدفا ثالثا (3-2) في مطلع الوقت الإضافي، منحه تأشيرة التأهّل إلى الدور الـ 16.

وفي مباراة رابعة لُعبت بِرسم الدور الـ 16، فاز شباب جيجل بِميدانه (2-0) على اتحاد عنابة.

ومعلوم أن شباب جيجل ينتمي إلى الدرجة الثالثة، وينشط اتحاد عنابة في القسم الثاني.

وبِبلوغه ثمن نهائي كأس الجزائر، كرّر فريق “النّمرة” سيناريو طبعة 1969-1970، وهي أحسن نتيجة له في هذه المنافسة.