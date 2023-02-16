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رياضة

إقصاء شباب قسنطينة

علي بهلولي
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إقصاء شباب قسنطينة

ودّع فريق شباب قسنطينة عصر الخميس منافسة كأس الجمهورية لِكرة القدم، من الدور الـ 16.

وخسر الشباب بِهدفَين لِصفر أمام نادي البارادو، في مباراة احتضنها ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء. تحت إدارة حكم الساحة بلال سلطاني.

وأمضى هدفَي نادي البارادو كلّ من: المهاجم عادل بلقاسم بوزيدة في الدقيقة الـ 50، ومتوسّط الميدان عبد الرحمان بركون في الوقت بدل الضّائع (90+5).

وكان التقني خير الدين ماضوي مدرب فريق شباب قسنطينة، قد صرّح مُؤخّرا بِأن “السنافر” يستهدفون إحراز كأس الجزائر للموسم الحالي.

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