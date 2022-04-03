ودّع فريق شبيبة الساورة مساء الأحد سباق منافسة كأس “الكاف”، رغم فوزه خارج القواعد بِثنائية نظيفة على نادي ليوباردس من إسواتيني.

ولُعبت هذه المباراة بِجنوب إفريقيا، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”. تحت إدارة حكم ساحة من جزر موريس.

وسجّل ثنائية مُمثّل الكرة الجزائرية كلّ من المهاجمَين: إسماعيل سعدي في الدقيقة الـ 51، وأسامة بلطرش بعد 3 دقائق من ذلك.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الثاني ذاته لُعبت في اليوم والتوقيت نفسه، تعادل نادي أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي سلبا مع الضيف فريق الاتحاد الليبي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي 13ن

2- الاتحاد الليبي 11ن

3- شبيبة الساورة 10ن

4- ليوباردس الإسواتيني 0ن

وهكذا تأهّل فريقا أورلندو بيراتس والاتحاد لِربع نهائي كأس “الكاف”، نظير إقصاء شبيبة الساورة ونادي ليوباردس.