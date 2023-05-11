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رياضة

إقصاء صاحب خمس كؤوس عالمية للأشبال

علي بهلولي
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إقصاء صاحب خمس كؤوس عالمية للأشبال
ح.م
لقطة من مباراة أشبال نيجيريا (بِاللّباس الاخضر) وبوركينا فاسو.

غادر منتخب نيجيريا أشبال سهرة الخميس، سباق بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة.

وخسرت نيجيريا بِنتيجة (1-2) أمام بوركينا فاسو، لِحساب ربع نهائي “كان” النّاشئين.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطور هذه المباراة، تحت إدارة طاقم جزائري مُمثّل في: حكم الساحة يوسف قموح، ومُساعدَيه محمد سراج وعادل عبان.

وسجّل أشبال بوركينا فاسو هدفَين في الدقيقتَين الـ 45 والـ 57 (الأخير من ركلة جزاء)، وأمضى نظراؤهم النيجيريون الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 67.

وهكذا تأهّلت بوركينا فاسو للمرّبع الذّهبي الإفريقي، وأيضا مونديال الأشبال. نظير إقصاء نيجيريا من المحطّتَين.

وسبق لِمنتخب نيجيريا أشبال إحراز كأسَين إفريقيتَين و5 كؤوس عالمية، وهو ما يُجيز تسمية إقصائه بِالمفاجأة. بينما تحمل بوركينا فاسو في جعبتها كأسا إفريقية، ومركزا عالميا ثالثا، وكلاهما تحقّقا مرّة واحدة فقط.

وفي نصف نهائي “كان” الأشبال، يُواجه منتخب بوركينا فاسو لِصنف أقلّ من 17 سنة نظيره السنيغالي. وذلك بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة مساء الأحد المقبل.

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