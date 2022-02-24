إقصاء فريق غلام وآدم الوناس

ودّع فريق نابولي الإيطالي لِكرة القدم سهرة الخميس منافسة الدوري الأوروبي، من الدور الـ 16.

وخسر فريق نابولي الإيطالي بِنتيجة ثقيلة داخل القواعد (2-4) أمام الضيف نادي برشلونة الإسباني، في إطار إياب الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

وكان مُمثّل الكرة الإيطالية قد تعادل (1-1)، في لقاء الذهاب بِإسبانيا. وهو ما حرمه من التأهّل للدور ثمن النهائي.

ودخل اللاعبان الجزائريان: المدافع فوزي غلام ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس، إلى أرضية الميدان بديلَين في الدقيقة الـ 74، من عمر مباراة العودة. وحينها كان فريقهما نابولي الإيطالي متخلّفا في النتيجة (1-4).

وإذا كان آدم الوناس قد لعب 6 لقاءات بِرسم منافسة الدوري الأوروبي، بِاحتساب لقاء العودة أمام برشلونة، وسجّل هدفَين. يوجد بينها مباراة شارك فيها أساسيا، من أصل 8 مقابلات لِفريقه نابولي. فإن فوزي غلام خاض سهرة الخميس أوّل مبارة له في الدوري الأوروبي، ذلك أنه كان خارج قائمة لاعبي فريقه نابولي عند بداية الموسم الحالي، بِسبب معاناته إصابة، وعدم إدراجه ضمن اللائحة آنذاك، قبل تجديدها واستفادته من فرصة المشاركة في جانفي الماضي.

وهكذا سيتفرّغ فوزي غلام وآدم الوناس رفقة فريقهما نابولي للبطولة الإيطالية، حيث يتموقع النادي في الرّتبة الثالثة قبل 12 جولة عن إسدال الستار. مع الإشارة إلى رجال المدرب لوتشانو سباليتي خرجوا أيضا من مضمار كأس إيطاليا، لكن في الدور ثمن النهائي.